Dobre chęci nie wystarczą

W Polsce brakuje 3 milionów mieszkań. Aż 60 proc. młodych rodzin w Polsce nie stać na własne cztery kšty. Z problemem niedoboru lokali bezskutecznie borykajš się kolejne rzšdy. Teraz ma wejœć w życie kolejny plan. Program Mieszkanie+ jest bardzo ambitny i zakłada budowę tylu mieszkań, ile rocznie budujš wszyscy deweloperzy.

Cele sš szczytne. W kraju, gdzie zaledwie co pište mieszkanie jest przeznaczone na wynajem, projekt budowy mieszkań na wynajem z opcjš póŸniejszego dojœcia najemców do własnoœci wydaje się rozwišzaniem racjonalnym. Rzšd ma pomysł, skšd wzišć grunty pod budownictwo wielorodzinne. To duży plus.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Na gruntach jednak problem wybudowania mieszkań się nie kończy. Ktoœ musi te budynki postawić i tu zaczynajš się schody. Polska branża budowlana boryka się z coraz większym brakiem pracowników. Przedsiębiorcy narzekajš, że nie ma kto dla nich pracować. A gdy już znajdš budowlańców, to muszš im dużo płacić. Tymczasem nowy program ma być tani.

Na polskich budowach pracujš robotnicy ze Wschodu, ale nawet to nie rozwišzuje problemu ršk do pracy, tym bardziej że niedługo rozpocznie się realizacja wielu projektów infrastrukturalnych i tam też potrzebni będ...