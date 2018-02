Lepiej srogo karać czy negocjować?

Wysokie kary nakładane na firmy zawsze sš noœnym tematem. Wiadomo, stać ich, niech płacš, bo na pewno majš coœ na sumieniu. Czasami jednak, zamiast opcji atomowej, sprawdza się negocjowanie. Kary łatwo nałożyć, póŸniej często okazuje się, że urzędy nie sš w stanie obronić ich wysokoœci w sšdach.

Zmowy cenowe sš praktykš wyjštkowo szkodliwš. Ich koszty ponoszš bowiem zarówno konkurenci firm ustalajšcych między sobš ceny, jak i ostateczny odbiorca w postaci konsumenta. Dlatego przy wyjštkowo bulwersujšcych przypadkach, choćby leków czy podstawowych produktów spożywczych, kary powinny być wysokie. Co jednak w sytuacji, gdy producent towarów premium czy luksusowych ustala coœ ze swoimi dwoma dystrybutorami? Czy to praktyka szkodliwa, skoro zgodna z ideš takich produktów – wysoka cena jest nieadekwatna do kosztów wytworzenia czy dystrybucji, ale do ich kupowania nikt nikogo nie zmusza, co więcej, można się bez nich z powodzeniem obyć. Temat zatem dyskusyjny, podobnie jak wiele innych wysokich kar, np. za utrudnianie kontroli z przeszukaniem. Byłe już kierownictwo UOKiK za takie praktyki operatorów telekomunikacyjnych nałożyło na nich kary po ponad 100 mln zł, które w sšdzie jednak padły.