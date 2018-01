Program wsparcia dla bogatych

po państwowe dopłaty wycišgnęli rękę także zarabiajšcy nawet 20 tys. zł miesięcznie. A na takie rozdawnictwo na pewno nas nie stać.

Zaledwie 38 godzin wystarczyło klientom na opróżnienie ostatniej szuflady z pieniędzmi na dopłaty z „MdM". Po 381 mln zł nie ma już œladu. Rzšdowy program przechodzi do historii. Z całš pewnoœciš było się o co bić.Kupujšcy mieszkania na preferencyjny kredyt dostawali œrednio 26 tys. zł dopłaty. Rekordziœci zgarniali nawet 110 tys. zł. „MdM" napędzał sprzedaż deweloperom. Wiele firm budowało osiedla skrojone pod program. Kiedy pula dopłat na dany rok się wyczerpywała, ceny mieszkań nierzadko szły w górę ponad limity. Zdarzało się i tak, że emdeemowskie kryteria spełniało zaledwie po kilka lokali na osiedlach. Nie przeszkadzało to jednak deweloperom posługiwać się szyldem programu. „MdM" przycišgał jak magnes. Poczštki programu były bardzo nieudane. Miał rozruszać budownictwo, pomóc młodym osobom w zakupie pierwszej nieruchomoœci, miał wreszcie wspierać politykę prorodzinnš. Tymczasem dopłaty trafiały głównie do dużych miast, w których koncentrował się biznes deweloperski. Młodzi klienci z małych oœrodków byli z programu wykluczeni.Kaleki program próbowano reformować, włšczajšc do niego mieszkania z rynku wtórnego. Limity dla lokali używanych były jednak niższe niż dla mieszkań deweloperskich. Znalezienie lokalu, do którego dopłaciłoby państwo, na wielu rynkach okazywało się sportem wyczynowym. Dziœ wiadomo też, że odchodzšcy do historii program nie zachęcał specjalnie do powiększania rodzin. Jak podaje Bank Gospodarstwa Krajowego, najwięcej preferencyjnych kredytów dostały rodziny z jednym dzieckiem (31 proc.), a w drugiej kolejnoœci bezdzietni (29 proc.). Najbardziej zdeformowany został jednak główny cel programu, którym było wsparcie młodych przy zakupie pierwszej nieruchomoœci. Ustawodawca nie narzucił bowiem kryterium dochodowego, więc po państwowe dopłaty wycišgnęli rękę także zarabiajšcy nawet 20 tys. zł miesięcznie. A na takie rozdawnictwo na pewno nas nie stać. ©?