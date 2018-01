Samochody po części z Polski fotorzepa, Piotr Guzik

Auto to auto. Żaden kierowca nie zastanawia się, czy jego silnik powstał w Polsce, elementy zawieszenia w Czechach, a układ kierowniczy na Węgrzech. Liczy się to, że gotowy produkt opuœcił fabrykę w danym kraju i stamtšd został wyeksportowany ze znacznie większš marżš producenta, niż uzyskały wszystkie tworzšce go podzespoły.