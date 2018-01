Może się polać krew na rynku nieruchomości

Podaż mieszkań nie nadšża za popytem. Już więcej budować się nie da. W 2017 roku tylko na szeœciu największych rynkach, czyli w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Trójmieœcie, Poznaniu i Łodzi, deweloperzy wprowadzili do sprzedaży 67,3 tys. lokali, podczas gdy nabywców znalazło w tym czasie 72,7 tys. mieszkań. Częœć to nieruchomoœci ze starszych roczników.

Od soboty aplikacja mobilna banku Citi Handlowego umożliwia logowanie odciskiem palca dla urzšdzeń z systemem Android. Do tej pory oprogramowanie banku pozwalało na logowanie w ten sposób tylko w systemach iOS (stosowanym w urzšdzeniach Apple'a).

Idzie szereg nowoœci...

W przypadku Citi Handlowego dostępna funkcjonalnoœć po zalogowaniu odciskiem ogranicza się do tzw. bezpiecznych operacji – klient ma możliwoœć sprawdzenia sald swoich produktów, może też sprawdzić historię operacji. Natomiast wrażliwe funkcje, takie jak wykonanie przelewu, wymagajš podania dodatkowo hasła.

To kolejny bank udostępniajšcy logowanie palcem w obu systemach. Wczeœniej ta usługa była dostępna tylko w urzšdzeniach z iOS, bo to one jako pierwsze były wyposażone w odpowiednie czytniki, natomiast telefony w systemie Android majš tę funkcję dopiero od niedawna (głównie chodzi o flagowe modele Samsunga).

Jako jeden z pierwszych w Polsce możliwoœć logowania do apl...