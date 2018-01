Drogowe błędy zaczęły się mścić Fotorzepa, Marian Zubrzycki

Wyglšda na to, że nie tylko zima, co stało się już anegdotyczne, potrafi zaskoczyć drogowców. Zaskoczyć ich może także to, że ruch na autostradach czy trasach ekspresowych roœnie szybciej, niż przewidywały prognozy. Nawet ktoœ mniej zorientowany od drogowych fachowców mógłby dojœć do wniosku, że odcinek A2 z Warszawy do Łodzi będzie jednym z najbardziej obcišżonych w kraju, dlatego od poczštku trzeba było zaprojektować go jako trzypasmowy.