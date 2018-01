Oszczędności przybywa, ale nie tam, gdzie trzeba

Oszczędnoœci w ramach dobrowolnych programów emerytalnych (tzw. III filar) oraz polis na życie posiada – wedle ankietowych badań NBP – około 57 proc. polskich gospodarstw domowych. Na tle powszechnych utyskiwań, że Polacy nie oszczędzajš, to wynik szokujšcy.

W strefie euro takie oszczędnoœci ma bowiem przeciętnie 30 proc. gospodarstw domowych. Niestety, połowa z tych 57 proc. polskich gospodarstw domowych ma w III filarze i na polisach mniej niż 3,3 tys. zł. To kwota œmieszna nawet na tle krajów z podobnym do naszego poziomem płac.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Wypada się więc cieszyć, że pracodawcy coraz częœciej tworzš pracownicze programy emerytalne. Wielu z nich prawdopodobnie traktuje to jako alternatywnš wobec podwyżek płac metodę na przycišganie pracowników – to tłumaczyłoby w jakimœ stopniu niemrawy wcišż w kontekœcie rekordowo niskiego bezrobocia wzrost wynagrodzeń. Jeœli tak jest, to dochody gospodarstw domowych rosnš w rzeczywistoœci nieco szybciej, niż ich płace, z tym że częœciowo zasilajš przyszłš konsumpcję, zamiast bieżšcej. To doskonała wiadomoœć, bo wzrost polskiej gospodarki w zbyt dużym stopniu napędza...