Polska to elektrokropka

Elektryczne samochody zbliżajš ludzi. „Tankowanie" trwa znacznie dłużej niż w przypadku samochodów spalinowych, więc może być okazjš do nawišzywania nowych znajomoœci czy prowadzenia ciekawych rozmów.

A jednak w niedzielę przerwałem bardziej interesujšce zajęcia, by sprawdzić, cóż to kierownictwo TVP ma aż tak ważnego do powiedzenia, że postanowiło złamać tradycyjnš ramówkę i wcisnšć w wieczorny prime time film dokumentalny. I to taki, wokół którego od poczštku snuła się atmosfera skandalu.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Efekt? Żałosny. Miała być nowa "Nocna zmiana", a wyszedł doœć prymitywny montaż mniej lub bardziej przypadkowych fragmentów. Nie, nie pachniało to PRL-owskš propagandš. Wtedy, w stanie wojennym, zakłamani funkcjonariusze państwowej telewizji prowadzili telewidza "za rękę". Służyły temu pełne kłamstw i szyderstw odautorskie narracje. Intencja była podawana wprost, ale przynajmniej ich dzieła broniły się warsztatowo.

Materiał audiowizualny "Pucz" nie spełniał tego ostatniego kryterium, za to próbował posłużyć się technikš bezkomentarzowš. Tro...