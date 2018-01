OFE: Od miłości do nienawiści jest tylko jeden krok pexels.com

Można by powiedzieć, że statystyki nie kłamiš. Ubiegły rok dla OFE, czyli otwartych funduszy emerytalnych, w których znajdujš się nasze pienišdze odkładane na emeryturę (chociaż niektórzy twierdzš, że wcale nie należš one do nas, tylko do państwa), był niezwykle udany. Nie doœć bowiem, że wyraŸnie wzrosły ich aktywa, to jeszcze OFE wypracowały dwucyfrowš stopę zwrotu. Czy może być lepiej? Suche liczby niestety nie zawsze oddajš pełen obraz sytuacji.