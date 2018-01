Smogu węglem nie pokonamy

W okresie jesienno-zimowym, sprawdzajšc prognozę pogody, coraz częœciej szukamy informacji na temat poziomu zanieczyszczenia powietrza. Gdy coraz grubsza warstwa smogu spowija nasze miasta i miasteczka, wyczekujemy wiatru niczym deszczu podczas suszy.

W swoim exposé premier Mateusz Morawiecki mówił: "Czyste powietrze to wyzwanie cywilizacyjne, miara tego, czy Polska jest naprawdę dojrzałym krajem. (...) Z powodu smogu umiera przedwczeœnie 48 tys. Polaków rocznie, a dym z palenia w piecu œmieciami nie ulatuje do nieba, ten pył trafia do płuc naszych dzieci". Wspomniane œmieci to nie tylko papier czy plastik, to także odpady górnicze, takie jak muły czy floty. Mimo obietnic rzšdu, cały czas to paliwo jest dostępne w sprzedaży.

Brakuje spójnej strategii w walce ze smogiem. Rzšd, samorzšdy i koncerny energetyczne próbujš tę bitwę rozegrać po swojemu. Programy wymiany starego kotła, w którym można palić œmieci, na nowy piec sš oczywiœcie pewnym rozwišzaniem. Tylko czy właœciciele nowej instalacji będš mieli za co kupić do niego droższe od œmieci paliwo? Jak piszemy w dzisiejszej "Rzeczpospolitej", c...