Nieustraszeni pogromcy pożyczek Fotorzepa, Piotr Wittman

W słusznej skšdinšd walce z cwaniakami unikajšcymi podatków fiskus coraz częœciej posuwa się za daleko. Tworzy przepisy wišżšce ręce wszystkim przedsiębiorcom. Sprawiajšce, że zamiast na zdobywaniu nowych rynków muszš się skupiać na podatkowych zasadzkach.

Najnowsza to przepis pozwalajšcy urzędnikom skarbowym kwestionować wpisanie w koszty odsetek od pożyczki udzielonej spółce przez właœciciela. Fiskus zakłada, że to sposób na pobranie pieniędzy z firmy zamiast opodatkowanej dywidendy z opodatkowanego zysku. By to uniemożliwić, dzielni skarbowi pogromcy pożyczek majš sprawdzać, czy zasilona w ten sposób spółka mogłaby dostać kredyt w banku. Tyle że ustalanie zdolnoœci kredytowej firmy przekracza ich kompetencje. Fiskus posuwa się tu za daleko także dlatego, że bije w hołubione przez władzę innowacyjne startupy. Niejako z definicji nie majš one zdolnoœci kredytowej, skoro sš bez przychodów, a ich projekty, choć œmiałe, sš mocno niepewne. Przykręcanie skarbowej œruby sprawia, że nie tylko krętacze, ale też ogół przedsiębiorców czuje się niepewnie. Potwierdzajš to choćby najnowsze badania BCC przeprowadzone wœród firm z tej organizacji. Aż dwie trzecie z nich wœród potencjalnych zagrożeń wymienia wysokie obcišżenia podatkowe i le...