Kompromis z unijnym budżetem Bloomberg

Strach ma wielkie oczy. Za każdym razem przed uchwaleniem wieloletnich perspektyw finansowych trwa w Brukseli długa debata nad tym, kto ile straci. Właœnie zaczyna się jej kolejna odsłona dotyczšca budżetu Unii po 2020 r.

Tym razem paliwem sporu jest brexit, czyli wyjœcie z Unii jednego z największych płatników netto, a także koniecznoœć znalezienia œrodków na nowe cele, w tym pomoc dla uchodŸców i walkę z ociepleniem klimatu. Ponieważ najbogatsze kraje Unii, w tym Niemcy i Francja, nie zamierzajš zwiększać kasy Brukseli powyżej obecnego poziomu 1 proc. PKB Wspólnoty, trzeba będzie ograniczyć dotychczasowe wydatki, w tym na fundusze strukturalne, których Polska jest największym beneficjentem. W unijnej centrali słychać, że wypłata częœci œrodków byłaby powišzana z respektowaniem przez beneficjenta zasad państwa prawa, co potencjalnie jest kolejnym sposobem na ukaranie Warszawy. Od przystšpienia do UE 14 lat temu fundusze strukturalne wydatnie pomogły zmodernizować Polskę. Na naszych oczach nabiera kształtu kompletna sieć autostrad. Zapewne w tym roku dogonimy pod względem dochodu na mieszkańca Portugalię, dwa lata temu udało nam się to z Grecjš. Ale to oznacza, że nie uda nam się utrzymać obecneg...