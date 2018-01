Kiedy SMS podzieli los pagera sxc.hu

SMS umiera, choć to śmierć powolna. A w każdym razie taki wniosek można by wyciągnąć ze spadku w okresie okołoświątecznym popularności tej formy komunikacji, który pokazują dane operatorów. Oczywistym jest, że wpływ na to ma wiele czynników, także spowodowanych rozwojem nowych, bardziej atrakcyjnych wobec SMS form komunikacji.

Tak jak wcześniej komórki i SMS-y wyparły pagery, tak teraz ludzie sięgają chętniej po internetowe komunikatory umożliwiające kontakt pisemny i narzędzia dające kontakt audiowizualny. Podział wcale nie przebiega, jak by się zdawało, według grup wiekowych. Na niedawnej wycieczce do Turcji obserwowałem, jak wiele osób w wieku zdecydowanie 50+ z zapałem wymieniało się uwagami o tym, jak udało się połączyć z rodziną w kraju przez Skype'a. Rzecz jasna, jako pogromcy SMS-ów na czoło wysuwają się zdecydowanie portale społecznościowe. Coraz więcej osób nie potrafi bez nich żyć ani chwili, w obawie, czy nie spóźnią się z komentarzem do kolejnej błyskotliwej odpowiedzi na zadawane nieznudzenie przez automat pytanie: „Co teraz czujesz?". Co gorsza, od smartfonów niektórzy nie odrywają się nawet za kierownicą, co łatwo zaobserwować w dowolnej chwili, stając przy ruchliwej ulicy w dużym mieście. Rzecz jasna, jest jeszcze możliwość wyboru. Jestem dumnym nieposiadaczem konta na Twitterze a...