Niemiecki przemysł chce zachować związki z Londynem

Dwa niemieckie stowarzyszenia przemysłowe niezależnie od siebie wezwały do stworzenia unii celnej pomiędzy UE a Wielkš Brytaniš po brexicie.

Pomysł stworzenia unii celnej pojawił się w listach otwartych opublikowanych przez stowarzyszenie przemysłowe BDI oraz stowarzyszenie przemysłu budowy maszyn VDMA. Niezależnie od siebie argumentujš one, że unia celna byłaby idealnym rozwišzaniem pozwalajšcym na uniknięcie chaosu zwišzanego z brexitem.

Poniżej dalsza częœć artykułu

– Dla niemieckich spółek handel dobrami przemysłowymi bez ceł i kwot jest warunkiem minimalnym. Idealnie, gdyby się on odbywał wewnštrz unii celnej – uważa Joachim Lang, dyrektor BDI.

VDMA argumentuje zaœ, że brexit może doprowadzić do wzrostu kosztów niemieckiego importu do Wielkiej Brytanii. Stanie się tak m.in. dlatego, że po brexicie różnice między systemami prawnymi oraz systemami norm technicznych będš się z czasem pogłębiały. Nawet jeœli między UE a Wielkš Brytaniš zostanie zawarte porozumienie redukujšce cła do zera, to niemieccy eksporterzy będš musieli mierzyć się z wieloma barierami. – Samo porozumienie handlowe będzie oznaczało kontrole graniczne i formalnoœci celne, nawet jeœli obie strony zrezygnujš z ceł. Unia celna sprawi zaœ, że duża częœć horroru zwišzanego z brexitem zniknie – wskazuje Thilo Brodtmann, dyrektor VDMA.

Niemieckich przemysłowców niepokoi to, że niepewnoœć zwišzana z brexitem już negatywnie wpływa na handel. W zeszłym roku Wielka Brytania spadła na pište miejsce wœród największych partnerów handlowych Niemiec. Jeszcze w 2016 r. była na trzeciej pozycji.

Oœwiadczenia niemieckich organizacji przemysłowych sš próbš skłonienia nowego rzšdu Angeli Merkel do przyjęcia korzystniejszego dla biznesu stanowiska w trwajšcych negocjacjach na temat warunków brexitu. Kolejna tura tych negocjacji ma zaczšć się w przyszłym tygodniu.

Tymczasem Parlament Europejski przyjšł w œrodę rezolucję zalecajšcš zawarcie układu stowarzyszeniowego między Wielkš Brytaniš a UE. Układ taki pozwoliłby m.in. na poszanowanie praw obywali państw UE mieszkajšcych w Wielkiej Brytanii i obywateli brytyjskich mieszkajšcych w UE. „Posłowie podkreœlajš, że bez względu na ostateczny kształt prawny ustaleń dotyczšcych przyszłych relacji będš one musiały uwzględniać integralnoœć rynku wewnętrznego, unii celnej i czterech swobód i nie będš mogły stanowić podstawy do derogacji sektorowych. Konieczne jest zagwarantowanie niezależnoœci procesu decyzyjnego i porzšdku prawnego UE, w tym roli ETS (Trybunału Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej)" – mówi komunikat Parlamentu Europejskiego.

Oficjalnie UE dšży do tego, by pobrexitowe stosunki z Wielkš Brytaniš były ułożone według tzw. modelu norwerskiego. Norwegia należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, współpracuje z Uniš w dziedzinie spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwoœci, a przy tym przekazuje państwom Unii tzw. fundusze norweskie. Z dokumentów Komisji Europejskiej opublikowanych na poczštku roku przez „Daily Telegraph" i „Financial Times" wynika jednak, Bruksela tak naprawdę chcę porozumienia mniej korzystnego dla Brytyjczyków niż model norweski. Wielka Brytania jest bowiem zbyt dużš gospodarkš, by pozwolić jej skorzystać z norweskich przywilejów. Zgodnie z wizjš unijnych urzędników ma zostać zachowany wolny handel dobrami pomiędzy Wielkš Brytania a UE. Przepływ usług ma zaœ zostać ograniczony. Unijni urzędnicy chcš również, by Bruksela mogła w trakcie dwuletniego okresu przejœciowego narzucać Londynowi swojš politykę regulacyjnš. Dostęp brytyjskich firm do wspólnego rynku ma być jednostronnie blokowany, jeœli unijni decydenci uznajš, że np. Brytyjczycy zbytnio poluzowali regulacje lub za bardzo obniżyli podatki.