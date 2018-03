Batalia o kolejkę na Kasprowy na finiszu

15 marca odbędš się mediacje pomiędzy Polskimi Kolejami Linowymi a Tatrzańskim Parkiem Narodowym – ustaliła „Rzeczpospolita". Będzie kompromis?

Burza wokół najsłynniejszej polskiej kolejki linowej trwa. Jej operator, czyli spółka PKL, oraz Tatrzański Park Narodowy próbujš polubownie zakończyć spór. Być może uda się to w ten czwartek. Zaostrzenie konfliktu obserwowaliœmy na poczštku roku, kiedy to TPN nakazał spółce zdemontować kolejkę i dał jej na to zaledwie kilka dni. Ta oceniła żšdanie jako absurdalne. Kolejka jeŸdzi dalej.

– Funkcjonuje ona zgodnie z harmonogramem – potwierdza Luiza Rosłon, rzeczniczka PKL. Dodaje, że ewentualne przerwy w działaniu kolei wynikajš z niekorzystnych warunków atmosferycznych. Tak było np. 12 marca, kiedy prędkoœć wiatru dochodziła do 100 km na godzinę.

Jest wola do rozmów

Koœciš niezgody sš kwestie zwišzane z nieruchomoœciami. TPN żšda za nie opłaty, zdaniem PKL niesłusznie. Obie strony wierzš jednak w polubowne zakończenie sporu.

– Zarzšd PKL i dyrekcja TPN prowadzš rozmowy i szukajš takiego rozwišzania, które będzie do zaakceptowan...