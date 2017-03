John Velissarios, Accenture: blockchain wkracza w dojrzałą fazę

W których obszarach technologia blockchain mogłaby być szczególnie ciekawą opcją?

Naszym zdaniem ma ona bardzo duży potencjał w sektorze finansowym. Mam na myśli przede wszystkim płatności bezgotówkowe, ubezpieczenia i rynek kapitałowy. Jeśli chodzi o płatności, to jest to obszar, dla którego blockchain jest naturalnym rozwiązaniem. Również na rynku kapitałowym, na którym dochodzi do wielu transakcji i rozliczeń, jest bardzo duży potencjał do rozwoju tej technologii. Warto jednak zauważyć, że każdy region ma swoją specyfikę. Inne są rozwiązania prawne i uwarunkowania do ewentualnego wdrożenia tej technologii.

Jakie korzyści mogą płynąć z jej wdrożenia – przede wszystkim oszczędności?

Myślę, że możemy na tę kwestię spojrzeć z różnego punktu widzenia. Po pierwsze, to rzeczywiście przekłada się na realne oszczędności. Dzieje się tak ze względu na ograniczenie liczby aktywności i działań koniecznych do rozliczania transakcji, szczególnie w przypadku usług finansowych. Z drugiej strony wdrożenie tej technologii umożliwi stworzenie bardziej efektywnego rynku, nowych instrumentów finansowych oraz w konsekwencji nawet nowych segmentów rynku.

Przedstawiciele polskich banków są zainteresowani tą technologią, ale nie kryją obaw o bezpieczeństwo transakcji i danych.

To bardzo ważna kwestia. Jeśli najpierw nie zostaną zaimplementowane rozwiązania związane z bezpieczeństwem danych, kryptografią i szyfrowaniem, to rzeczywiście możemy mówić o zagrożeniu. To wszystko musi zostać wdrożone w pierwszej kolejności, ponieważ w przeciwnym wypadku pojawi się większe zagrożenie niż to, które jest w tradycyjnych systemach.

Podobno 9 na 10 menedżerów z sektora bankowego jest zainteresowanych tą technologią, ale pytanie czy w Polsce instytucje finansowe są gotowe do takiego wdrożenia, czy nie ma przeszkód technologicznych?

Nie powiedziałbym, że nie ma. Trzeba wziąć pod uwagę kilka kwestii, również związanych z infrastrukturą. Po pierwsze, rozwiązania stosowane w technologii blockchain muszą być skalowalne i zdolne do realizowania dużych transakcji z wieloma uczestnikami rynku. Drugą kwestią, o której już wspominałem, jest bezpieczeństwo. W Accenture staramy się wypracować takie rozwiązania, które będą tu pomocne. Myślę, że to wszystko wymaga rozsądnego podejścia do tego zjawiska i szerokiej współpracy, co jest możliwe dzięki ogólnodostępnym źródłom jak Linux Foundation i Hyperledger.

Jak to działa w innej krajach, na jakim są etapie jeśli chodzi o blockchain?

Na zróżnicowanym. W wielu krajach prowadzone są działania pilotażowe, w innych projekty są na bardziej zaawansowanym poziomie, a w jeszcze innych realizowane są już konkretne projekty wdrożeniowe w poszczególnych sektorach przemysłu. W przypadku wielu instytucji finansowych, które obserwujemy, etap ten pojawił się wcześniej niż się spodziewaliśmy, bo już w ubiegłym roku. Podmioty te zastępują dotychczasowe systemy nowymi technologiami i myślę, że to dowód na to, iż blockchain powoli wkracza w dojrzałą fazę. Oczekuję kolejnych, licznych wdrożeń w 2017 r.

Accenture ma specjalny inkubator poświęcony blockchain?

Tak, mamy dedykowany zespół ludzi i rozwijamy narzędzia związane z tą technologią. Widzimy w niej duży potencjał. To powód dla którego w nią inwestujemy.

Niedawny raport World Economic Forum przewiduje, że do 2025 r. aż 10 proc. światowego PKB będzie przechowywane na platformach w technologii blockchain - to realne założenia?

Na pewno bardzo ambitne, ale moim zdaniem nie ma powodu, by w nie wątpić. Zainteresowanie tą technologią jest duże i systematycznie rośnie. Inwestycje w nią również. Można śmiało założyć, że będzie ona mieć bardzo duży wpływ na światową gospodarkę.

To będzie rewolucja, czy ewolucja?

Wydaje się, że ewolucja, ale skutki będą mieć znamiona rewolucji. Warto też postrzegać ideę blockchain w szerszym kontekście – automatyki, robotyki, rozwoju sztucznej inteligencji oraz internetu rzeczy. Blockchain wpisuje się w te zjawiska, które w ostatnich latach systematycznie zmieniają naszą rzeczywistość.