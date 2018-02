Angażować, a nie sprzedawać

Coca-Cola nie działa już dziœ reklamowo w sektorze napojów, tylko „sprzedaje” szczęœcie, Apple to nie biznes komputerowy, tylko kreatywny, Victoria Secret to nie biznes bieliŸniany, tylko uwodzenie. Każdy, kto chce dziœ wygrać na reklamowym rynku, musi umieć zidentyfikować emocję, z którš chce się identyfikować – mówi „Rz” Dagmara Szulce, dyrektor zarzšdzajšca Międzynarodowego Stowarzyszenia Reklamy (IAA).

Jaki to będzie rok dla branży reklamowej?

Dagmara Szulce: To będzie dla branży bardzo ciekawy rok, bo rynek będzie się dalej rozwijał, ale wygrywać będš na nim ci gracze, którzy będš zdolni dostosować się do stale zmieniajšcego się otoczenia. Z jednej strony wcišż obowišzujš na tym rynku jego najważniejsze zasady, a tradycyjne media wcišż sš ważnym jego elementem, ale też dużš szansš jest możliwoœć korzystania z zachodzšcych zmian technologicznych , które sš motorem dla rozwijania biznesów i budowania wartoœci marek. Żyjemy w czasach poszukiwania balansu miedzy krótkoterminowym podejœciem i długotrwałym budowaniem wartoœci marki. To dla firm wcišż wyzwanie. Ważne jest dzisiaj, by naprawdę zaczšć myœleć o odbiorcach. Największe œwiatowe marki próbujš dziœ złapać z nimi kontakt, zrozumieć ich zachowania i postawy. Liderzy kategori...