Chińska stacja kosmiczna coraz bliżej Ziemi. Może rozbić się w święta

Chińska stacja kosmiczna Tiangong-1, która spada z orbity od 2016 r., niebawem wkroczy w atmosferę i rozbije się o Ziemię. Może to nastšpić już w trakcie tegorocznych Œwišt Wielkanocnych.

W czwartek chińska agencja kosmiczna CMSP poinformowała, że najprawdopodobniejszy termin upadku Tiangong-1 to 1 kwiecień 2018 r. (+/- 1 dzień). W dniu wydania komunikatu, orbita, po której unosiła się stacja, wynosiła 188,5 x 204,3 km.

Stacja Tiangong-1, nazywana również „Niebiańskim Pałacem”, powstała w 2011 r. i miała stanowić symbol potęgi technologicznej i politycznej Chin. Był to pierwszy etap programu Tiangong, którego celem jest budowa ogromnej chińskiej stacji kosmicznej, która miała zadziwić cały œwiat. Nie do końca tak wyszło. W 2016 r. chińskie władze potwierdziły trwajšce od dawna przypuszczenia, że Tiangong-1 przestał działać i utracono nad nim całkowitš kontrolę. Od tego czasu stacja stale obniża wysokoœć i stopniowo się rozpada. Stwierdzono wtedy, że uderzy w Ziemię w 2017 bšdŸ 2018 r.

Dziœ wiemy już, że ma to nastšpić w czasie tegorocznych Œwišt Wielkanocnych - pod koniec marca bšdŸ na poczštku kwietnia 2018. Poczštkowo stacja kršżyła po orbicie o wysokoœci 350 km, a w tej chwili z powierzchniš Ziemi dzieli jš już mniej niż 200 km. Niebawem przekroczy atmosferę i spłonie spektakularnie na niebie. Na razie można przewidzieć tylko, w że jej szczštki upadnš na szerokoœciach geograficznych między 43°N a 43°S. Zagrożone na półkuli północnej mogš być więc Włochy, Hiszpania i południowa częœć Stanów Zjednoczonych, a na południowej Argentyna, Chile, Tasmania i Nowej Zelandia. Polska znajduje się poza tym obszarem, jest więc bezpieczna. Chińskie władze przekonujš, że ryzyko na to, że resztki stacji spadnš na teren zamieszkały przez człowieka jest bardzo małe. Według wstępnych przypuszczeń, wylšdujš one w którymœ z oceanów.

„Niebiański Pałac” ma 10,4 m długoœci, 3 m szerokoœci i poczštkowo ważył 8,6 t. Bieżšce położenie stacji jest stale monitorowane przez chińskš agencję kosmicznš, Space Debris Office, oraz kilka oœrodków naukowych. Można obserwować na bieżšco jej lot m. in. w serwisach Heavens Above i N2YO.