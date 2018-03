Abonamenty medyczne. Płacisz 153 zł co miesiąc i... stoisz w kolejce do prywatnego lekarza

Już 2 miliony Polaków płacš co miesišc 153 zł na prywatne ubezpieczenie zdrowotne, aby... coraz częœciej czekać tygodniami na lekarza, jak w publicznej służbie zdrowia.

W błyskawicznym tempie roœnie popularnoœć prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych wœród Polaków. Z danych Polskiej Izby Ubezpieczeń wynika, że z takiego modelu opieki zdrowotnej korzysta już 2,17 mln Polaków. W ubiegłym roku wydali na niš ponad 40 mld zł. To oznacza, że właœciciele prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego (w tym rodzinnego) płacili w 2017 roku œrednio 153 zł miesięcznie.

- Coraz więcej osób decyduje się na prywatnš opiekę medycznš. Większoœć stanowiš pracownicy firm, dla których jest to benefit pozapłacowy, jednak roœnie również liczba pacjentów kupujšcych zarówno indywidualne pakiety, jak i pojedyncze usługi, przede wszystkim konsultacje i badania. Dziœ dostępnoœć do usług medycznych stanowi wyzwanie nie tylko dla publicznego, ale i prywatnego sektora – mówi Artur Białkowski, wiceprezes Medicover Polska.

W ostatnich miesišcach, w czasie sezonowej, zwiększonej liczby zachorowań, wielu klientów narzekało w internecie, w tym na mediach społecznoœciowych, że miało duże problemy z umówieniem się do lekarza pierwszego kontaktu, laryngologa czy dentystę, zapewnionego w ramach wykupionego abonamentu. Padajš przykłady wszystkich największych sieci prywatnych placówek zdrowotnych.

- W cišgu ostatnich miesięcy kilka razy chciałam siebie i moje małe dziecko umówić do lekarza pierwszego kontaktu. Usłyszałam termin za dwa tygodnie, bšdŸ już za kilka dni, ale w placówce poza Warszawš. Jeœli coœ pilnego, to polecono mi wizytę w publicznym szpitalu. Wszystko ładnie, tylko za co płacę miesięcznie 189 zł – opowiada nam jedna z klientek prywatnej sieci placówek.

Ostatnie miesišce to istna plaga zachorowań na grypę czy jej pochodne. Ale sš też inna możliwe przyczyny. Chodzi na przykład o zapchanie prywatnej służby zdrowia. Zaczyna wyraŸnie brakować lekarzy. Według Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju w Polsce na tysišc mieszkańców przypada 2,3 lekarza. To najgorszy wynik w całej Unii Europejskiej. Dlatego wcišż traktujemy prywatnš opiekę medycznš jako łatwiejszy i szybszy sposób dostępu do lekarza.

- W Unii Europejskiej Polska zalicza się grupy krajów o najniższej liczbie lekarzy w przeliczeniu na liczbę mieszkańców. Dodatkowo, przez ostatnie dwadzieœcia lat wydawaliœmy na opiekę medycznš mniej niż inne kraje naszego regionu o podobnym poziomie zamożnoœci, wiadomo też, że w najbliższych latach nadal będziemy wydawać znacznie mniej niż europejska œrednia – mówi Anna Rulkiewicz, prezes Grupy Lux Med.

- Żeby obsłużyć pacjentów, którzy przechodzš z publicznej służby zdrowia, musimy znaleŸć nowych lekarzy i pielęgniarki, odpowiednio ich opłacić, a to wywiera dodatkowš presję na poziom wszystkich wynagrodzeń. Za tym idš wyższe koszty i problem z efektywnoœciš działania. Gdy roœnie zapotrzebowanie na usługi komercyjne, a personelu nie przybywa, to automatycznie wszędzie wydłużajš się kolejki. Jest to więc wyzwanie dla całego sektora zdrowia, niezależnie od modelu własnoœci - uzupełnia Rulkiewicz.