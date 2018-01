Microsoft wybiera się na gigantyczne zakupy?

Technologiczny potentat, znany z produkcji systemu operacyjnego Windows, szykuje się na imponujšcš akwizycję. Koncern założony przez Billa Gatesa na celownik wzišł Electronic Arts (EA) – tak przynajmniej podaje amerykański portal branżowy Polygon.

EA to największy wydawca gier na œwiecie, znany m.in. z takich hitów jak „Fifa”, „Battlefield”, „The Sims” czy „”Need for Speed”, którego kapitalizacja przekracza 35 mld dol. Z nieoficjalnych informacji Polygon wynika, że Microsoft może być zainteresowany również przejęciem PUBG Corp., studia należšcego koreańskiego producenta gier Bluehole, które stoi za globalnym sukcesem gry „Player Unknown’s Battlegrounds”. Zdaniem ekspertów, Microsoft, do którego należy konsola Xbox, musi postawić mocniej na gry wideo. Dziœ koncern nie ma mocnej pozycji w tym segmencie, choć wczeœniej, w 2014 r., przejšł za 2,5 mld dol. choćby studio Mojang, twórcę „Minecrafta”. Xbox, co prawda, zawarł umowę z Bluehole, na czasowš wyłšcznoœć na tytuł„Player Unknown’s Battlegrounds”, ale to zbyt mało, by skutecznie rywalizować na rynku konsol z PlayStation. Sony dla swojej platformy PS4 ma wiele własnych, dużych tytułów, które œwietnie się sprzedajš, jak np. „Uncharted”, czy „The Last of Us”. I - według analityków - Xboksowi wyraŸnie brakuje podobnych projektów.

Jednak PUBG Corp. oraz EA to nie jedyne firmy, które znalazły się w kręgu zainteresowań. Osoby zbliżone do Microsoftu zdradziły serwisowi Polygon, że na celowniku giganta jest również amerykański Valve. A to nie tylko producent gier (np. tytułów „Counter-Strike” i „Half-Life”), ale przede wszystkim twórca Steam, czyli najbardziej rozpoznawalnej na œwiecie platformy do cyfrowej dystrybucji gier. Valve sprzedaje również konsole Steam Machine (te tworzone sš jednak przez zewnętrznych producentów), a także stawia na produkcję gogli wirtualnej rzeczywistoœci.

Microsoft dotšd nie odniósł się do sensacyjnych informacji Polygonu. Takie plotki to efekt awansu Phila Spencera, dotychczasowego szefa Xboxa, na tzw. wiceprezesa wykonawczego ds., gamingu w Microsofcie. Spencer z pewnoœciš ma wiele do zrobienia, bo sprzedaż konsoli Xbox One sięgnęła dotšd – według szacunków – około 35 mln sztuk. Dla porównania PS4 sprzedano w ponad 73 mln egzemplarzy.

Analitycy rynkowi David Cole, prezes DFC Intelligence, oraz Joost van Dreunen, kierujšcy SuperData Research, sugerujš, że Microsoft ma możliwoœci do takich gigantycznych akwizycji, a - co więcej - wydajš się one firmie teraz niezbędne. - Spodziewam się takiego ogłoszenia ze strony Microsoftu bardzo, bardzo niedługo - powiedział van Dreunen.