Koniec „Śród z Orange” w polskich kinach

Orange, największy pod względem liczby klientów i przychodów operator w kraju prowadził akcję najpierw z siecią multipleksów Cinema City, a ostatnio przez kilka lat z Multikinem.

- Nie było to dla nas zaskoczenie. Orange zdecydował o zakończeniu akcji sponsoringowej w Polsce i nie mi komentować tę decyzję. Dajemy widzom w zamian promocję „Mega Środy”, w ramach której tego dnia można kupić bilety po 14,9 zł. To bardzo dobra oferta – komentuje decyzję telekomu Piotr Zygo, prezes Multikina.



Pytany o to, jak jego zdaniem zakończenie współpracy Orange z Multikinem przełoży się na wyniki sprzedaży sieci multipleksów mówi tylko: - Zobaczymy.

Nie wyklucza, że projekt odrodzi się z czasem w kooperacji z innym partnerem. – Są inne firmy zainteresowane tego typu konceptami – mówi Zygo.



Jak podaje Orange, w ramach akcji „Środy z Orange” do kin poszło 9 mln widzów (60 proc. środowej widowni), przy czym, jak wynika z opublikowanej informacji na blogu rzecznika, liczba darmowych biletów, które otrzymali widzowie w ramach akcji to 4,5 mln.



Orange nie podaje powodu rezygnacji z udziału w sponsoringowej akcji. Należy jednak się domyślać, że chodzi o pieniądze. W przyszłym tygodniu telekom przedstawi zmodyfikowaną strategię, która – zdaniem analityków – obejmować będzie dodatkowe inicjatywy oszczędnościowe.



Zamiast promować polskie kina, telekom będzie teraz promować hasłem „Środy z Orange” własne usługi wideo. - Wszystkie, nawet najlepsze akcje kończą się albo zmieniają. Wybraliśmy lepszą opcję i po ośmiu latach zdecydowaliśmy się zmodyfikować formułę „Śród z Orange”. Dziękując, że z ochotą chodziliście do kina, teraz zapraszam Was do… cyfrowego świata filmów. Od 6 września będziecie mogli w każdą środę skorzystać z promocyjnej oferty Orange VOD na dekoderach Orange TV i Wypożyczalni filmów Telewizji Tu i Tam na orange.pl. Oznacza to, że teraz filmy będziecie mogli oglądać w telewizorze, na komputerze, tablecie czy smartfonie. Gdziekolwiek chcecie i jak wolicie. W każdą środę do wyboru będzie 10 wybranych filmów za złotówkę każdy – napisał Wojciech Jabczyński, rzecznik Orange Polska na blogu.