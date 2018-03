Oczekiwana chwila prawdy

To już trzecie wydanie naszego dodatku, którego głównym tematem jest sławna Dyrektywa 2014/95/UE dotyczšca ujawniania danych niefinansowych.

W poprzednich dodatkach pisaliœmy głównie o wyzwaniach wynikłych z nowych regulacji – najpierw o tych zwišzanych z przeniesieniem unijnych zapisów do polskiej ustawy o rachunkowoœci, a potem z jej interpretacjš przez firmy. Teraz zwracamy uwagę na efekty. Nadeszła chwila prawdy. W dniu oddawania do druku tego dodatku, czyli w połowie marca, gdy dopiero rusza na dobre sezon publikacji raportów rocznych, trudno ocenić, czy sprawdzš się optymistyczne przewidywania częœci ekspertów mówišcych o poważnym podejœciu firm do nowych regulacji.





Jednak jest już pewne, że ich efektem będzie zmiana. Eksperci, przedstawiciele rzšdu i firm, którzy uczestniczyli w tegorocznej serii debat „Rzeczpospolitej", niejeden raz wyrażali nadzieję, że za kilka lat zmieni się podejœcie firm do prowadzenia biznesu, ich perspektywa wypracowywania zysków. Nikt co prawda nie liczy, że nagle twardzi przedsiębiorcy i menedżerowie zacznš myœleć wyłšcznie o tym, jak budować społecznš wartoœć i zwiększać pozytywny wpływ na otoczenie. Jednak ich nastawienie może znaczšco zmienić analiza informacji wykraczajšcych poza suche dane z arkuszy obliczeniowych (spread sheetów). Jest więc szansa, że mniej będzie tzw. sheet-menedżerów, którzy za tabelami Excela nie widzš ani pracowników, ani klientów, ani dostawców, nie wspominajšc o jakichœ tam drzewach czy rzekach.

Komentarze spółek, które na poważnie zabrały się do raportowania, potwierdzajš, że to dobry sposób, by uzyskać wiele nieosišgalnych albo niezauważanych wczeœniej informacji o firmie. Wraz z większš liczbš informacji w naturalny sposób poszerza się perspektywa podejœcia do biznesu, co sprzyja bardziej odpowiedzialnym zachowaniom. Tym bardziej że konsumenci oraz – coraz częœciej – inwestorzy doceniajš odpowiedzialne spółki. Więc jest marchewka w postaci wzrostu zysków i kursu akcji. Jest też kij – bo we współczesnym cyfrowym œwiecie nawet mały kryzys może szybko przerodzić się w kosztowny reputacyjny skandal.