Współpraca gigantów ze startupami - strzał w dziesiątkę.

Grono liderów

Potrzeba innowacyjności

To również ogromna szansa dla startupów - wdrożenia dla dużych graczy mogą być dla nich prawdziwym skokiem rozwojowym. W połączeniu tych dwóch światów pomaga organizator Space3ac Intermodal Transportation - Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.Za nami już Preparation Camp, czyli wydarzenie które miało na celu przygotowanie zaproszonych zespołów do prezentacji ich projektów przed dużymi przedsiębiorstwami. Kurs akceleracyjny rusza w tym tygodniu w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym. Akceleracja będzie trwała prawie całe lato, a następnie firmy zaprezentują się podczas wrześniowego Demo Day. Organizatorzy podkreślają, że to pierwsza z dwóch zaplanowanych na ten rok edycji Space3ac Intermodal Transportation. Zainteresowanie konkursem było bardzo duże. Zgłosiło się ponad 50 firm, również z zagranicy, w tym z Luksemburga i Stanów Zjednoczonych.Kolejne podmioty zainteresowane udziałem będą mogły spróbować swoich sił w rundzie jesiennej.- Cieszę się, że duże przedsiębiorstwa - autorzy wyzwań w naszym akceleratorze - znalazły zespoły, które rozwiążą ich problemy. Ogromne zainteresowanie projektem świadczy o potencjale jaki kryje tzw. downstream – dolny segment sektora kosmicznego – komentuje Aleksandra Jankowska, Prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.Każda z wybranych firm została przyporządkowana do konkretnego przedsiębiorstwa. I tak Parkanizer i theConstruct będą współpracować z Portem Morskim w Gdańsku. Parkanizer to system, który ograniczy niepowołany ruch drogowy i pomoże zniwelować obecnie powstające zatory drogowe, które zakłócają efektywną pracę portu. System będzie mógł zostać później wdrożony również w innych portach oraz centrach logistycznych. Z kolei platforma theConstruct będzie umożliwiać inżynierom oglądanie modeli w formacie CAD (ang. komputerowe wspomaganie projektowania) w środowisku wirtualnej lub rozszerzonej rzeczywistości.Zarząd Portu Morskiego w Gdyni będzie natomiast współpracował z firmami Full Fresh Air oraz newMap. Pierwszy projekt dotyczy pomiarów środowiskowych dla przemysłu i obiektów gospodarki komunalnej, które związane są z towarami i statkami wpływającymi do portu. Usługa ma polegać na instalacji specjalistycznej aparatury kontrolno-pomiarowej badającej m.in. poziom zapylenia, odorów i hałasu. Wszystkie dane będą przesyłane do komputera centralnego, gdzie zostaną poddane analizie, uwzględniającej m.in. warunki pogodowe i kierunki rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń. To z kolei pozwoli na szybką identyfikację problematycznych miejsc. Z kolei zadaniem newMap będzie opracowanie systemu do prezentacji informacji dotyczących terenów inwestycyjnych na podstawie m.in. danych satelitarnych, informacji geologicznych a także funkcjonującej i projektowanej sieci drogowej i kolejowej. OT Logistics - właściciel największej w Europie firmy żeglugi śródlądowej wraz z BetterSolutions będzie pilotażowo wdrażał system monitoringu barek rzecznych i optymalizacji ich tras.Natomiast spółka Quotiss, która działania na rzecz dużego przedsiębiorstwa będzie realizować w ramach drugiej edycji programu, chce skrócić proces wyceny transportu kontenerowego oraz wyeliminować wszystkie manualne błędy. Ma w tym pomóc opracowany algorytm, dzięki któremu wycena transportu morskiego trwa zaledwie kilka sekund i jest w 100 proc. poprawna. Z kolei do Instytutu Morskiego przyporządkowano aż trzy projekty: SATIM Monitoring Satelitarny, Spectator oraz EVAPOL. Celem tego pierwszego jest przygotowanie aplikacji umożliwiającej satelitarne badanie lokalizacji i zasięgu wycieków ropy naftowej wraz z wyznaczaniem ich prawdopodobnego źródła. Z podobną tematyką związany jest projekt EVAPOL, którego zadaniem będzie ocena stanu zanieczyszczenia wody w przestrzeni Bałtyku na bazie mapowania satelitarnego uzyskiwanego wzdłuż szlaków komunikacyjnych statków oraz zsynchronizowanego z nim bezzałogowym mapowaniem z dronów. Z kolei głównym zadaniem Spectator'a będzie ułatwienie i standaryzacja procesu korzystania z danych satelitarnych - do tego stopnia, by zrobienie zdjęcia z satelity przypominało korzystanie ze zwykłego aparatu cyfrowego.Transport generuje jedną dziesiątą PKB naszego kraju i daje zatrudnienie ponad 7-proc. wszystkich osób pracujących w Polsce. Eksperci z Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej podkreślają, że tak istotna gałąź gospodarki musi podążać za trendami i potrzebuje zastrzyku technologicznego. Dzięki innowacyjnym projektom możliwe będzie obniżenie kosztów, lepsze wykorzystanie zasobów oraz minimalizacja ryzyka kolizji i wypadków. Space3ac Intermodal Transportation wspiera pracujące z technologiami satelitarnymi firmy, które w procesie akceleracji opracowują rozwiązania dla dużych instytucji z sektora transportowego. Udzieli im wsparcia doradczego oraz finansowego w wysokości nawet do 200 tys. zł.- Zaproponowane przez PARP w programie Scale UP zderzenie oczekiwań przemysłu z nowatorskim i innowacyjnym podejściem polskich startupów okazało się strzałem w dziesiątkę. Jestem przekonany, że ta współpraca będzie owocna – komentuje Wojciech Drewczyński, kierownik projektu z ramienia Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.Akcelerator Space3ac Intermodal Transportation jest inicjatywą realizowaną w ramach organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości konkursu Scale UP opartego o rządowy programu Start In Poland, finansowany ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.