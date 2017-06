Specjalista na godziny zarobi więcej

W ubiegłym roku łączne przychody 25 największych w Polsce dostawców usług wynajmu pracowników IT sięgnęły 610 mln zł. To o jedną czwartą więcej niż rok wcześniej – wynika z danych branżowego magazynu „Computerworld". O takiej dynamice wzrostu rynku tych usług – określanych także jako outsourcing kadr IT, body leasing oraz IT Contracting (od kontraktów, na których są zatrudniani specjaliści) – mówią też ich dostawcy.

– Polska jest jednym z największych rynków outsourcingu kadr IT w Europie, rosnąc o 20–30 proc. rocznie, czyli znacznie szybciej niż cały rynek IT. Wyprzedzają nas tylko Niemcy i Francja – ocenia Mikołaj Makowski, dyrektor działu IT Contracting w firmie rekrutacyjnej Hays Poland, która od kilku lat intensywnie rozwija te usługi.

Kończący się w czerwcu rok finansowy firma zamknęła z 75-proc. wzrostem przychodów. Dziś zatrudnia na kontraktach 450 informatyków.

Kontrakt na projekt

Prawie trzykrotnie więcej specjalistów na kontraktach zatrudnia wrocławska spółka IT Kontrakt, która była jednym z pionierów outsourcingu kadr IT w Polsce. Jej prezes Leszek Kowalczykiewicz twierdzi, że rosnący popyt na usługi outsourcingu IT jest pochodną dwóch czynników.

Pierwszy to coraz większe zapotrzebowanie firm na nowe rozwiązania technologiczne, które – szczególnie w bankowości, ubezpieczeniach i telekomunikacji – są istotnym źródłem przewagi konkurencyjnej firm.

Drugi czynnik to chęć zachowania elastyczności. Nawet w firmach, które mają duże własne działy IT, ok. 10–35 proc. informatyków to pracownicy firm outsourcingowych. – Coraz więcej firm sięga po tego typu rozwiązanie – głównie dlatego, że same nie są w stanie znaleźć na rynku odpowiednich specjalistów IT – dodaje Kowalczykiewicz.

Zdaniem Mikołaja Makowskiego zapotrzebowaniu sektora finansowego na IT Contracting sprzyja jego specyfika – banki od dawna działają projektowo. To samo dotyczy zresztą firm IT, które realizują duże projekty dla swoich klientów, opracowując aplikacje i wdrażając systemy IT.

Do takich prac, które zakładają z góry określony czas realizacji, najczęściej zatrudnia się kontraktorów – zwykle za określoną stawkę godzinową czy dzienną, według modelu określonego z angielska Time & Material. To zapewnia zarobki o kilkadziesiąt procent wyższe niż na etacie.

– Coraz częściej przy ważnych projektach informatycznych pracodawcy wolą skorzystać ze wsparcia kontraktorów, niż oddawać całość do realizacji na zewnątrz – twierdzi Sławomir Facon, dyrektor Departamentu Zarządzania Personelem PKO Finat, spółki z Grupy PKO BP, która specjalizuje się w outsourcingu IT dla sektora finansowego, a ostatnio mocno stawia na rozwój body leasing. Według niego po okresowy najem kadr IT sięgają już nie tylko duże, ale również małe innowacyjne firmy.

Jak ocenia Mikołaj Makowski, przełomem może być szersze otwarcie się na IT Contracting w sektorze publicznym. Na razie jednak znacznie większym klientem rynku outsourcingu kadr IT są informatyczne centra usług wspólnych (SSC.) Z każdym rokiem przybywa międzynarodowych korporacji, w tym banków, które w Polsce lokują swoje europejskie, a niekiedy nawet globalne działy wsparcia IT (help desk) i rozwoju oprogramowania.

Klient ma wybór

– To m.in. SSC są od kilku lat motorem rozwoju rynku usług outsourcingu kadr IT w Polsce – podkreśla prezes IT Kontrakt, która zatrudnia obecnie 1340 specjalistów. Większość z nich realizuje projekty w siedzibach klientów firmy, ale kilkuset informatyków świadczy usługi na rzecz klientów jej własnych centrów SDC (Software Delivery Centers). Stosuje tu model Managed Services – gdy nie tylko zapewnia klientowi specjalistów, ale też za określoną, miesięczną opłatę przejmuje zarządzanie usługami, które wykonują (np. utrzymaniem konkretnej aplikacji). Rozlicza się z klientem według zasad określonych w Service Level Agreement (umowa o poziomie usługi) i ustalonych KPI (kluczowych wskaźników efektywności).

– Wtedy, obok zarządzania samą usługą, możemy zająć się budową zespołu specjalistów i np. ich integracją, co m.in. pozwala ograniczyć nam rotację pracowników – wskazuje Kowalczykiewicz.

Takie dopasowanie usług do potrzeb klienta to istotna zaleta outsourcingu IT. Potwierdza to także firma Sii, lider rankingu „Computerworld".

– Sii oferuje elastyczne modele współpracy dopasowane do indywidualnych potrzeb swoich klientów: od outsourcingu specjalistów, całych teamów projektowych, po usługi zarządzane i projekty – podkreśla Dominika Arendt, menedżer ds. komunikacji w Sii.