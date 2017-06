Miliardy na zewnętrzne wsparcie IT

Zagraniczni klienci wspierają rynek outsourcingu IT

Ponad 274 mld dol. wart był globalny rynek usług outsourcingu IT w 2015 r. – ocenia w swoim ostatnim raporcie amerykańska firma badawczo-doradcza Gartner (dane za 2016 r. nie zostały jeszcze ogłoszone). W kolejnych latach ma on rosnąć w kilkuprocentowym tempie.

Rozwojowi outsourcingu sprzyja nastawienie międzynarodowych firm, które coraz chętniej przekazują funkcje niezwiązane ze swoim głównym biznesem zewnętrznym wyspecjalizowanym dostawcom usług. Na czele z IT, gdzie z outsourcingu korzystało w ubiegłym roku aż 72 proc. dużych firm, zaś 31 proc. zamierza zwiększyć zakres usług zewnętrznych firm IT – wynika z raportu „Global Outsourcing Survey 2016" firmy Deloitte.

Potrzeba innowacji

Deloitte zwraca uwagę, że rozwojowi outsourcingu sprzyja już nie tylko chęć ograniczenia kosztów i poprawy efektywności. Coraz ważniejszym argumentem za skorzystaniem z zewnętrznych usług jest potrzeba dostępu do innowacyjnych rozwiązań dostosowanych do szybkiego rozwoju nowych technologii.

Tego coraz więcej klientów oczekuje dzisiaj od dostawców usług. Jak zwraca uwagę Deloitte, już 35 proc. badanych firm mierzy wartość innowacji w swoich relacjach z dostawcami usług, którzy przekształcają się w centra innowacyjności.

Jak jest w Polsce? Paweł Olszynka, główny analityk rynku ICT w firmie badawczej PMR, twierdzi, że korzyści z outsourcingu IT w coraz większym stopniu dostrzega zarówno sektor dużych przedsiębiorstw, jak również średnie i mniejsze podmioty. W najnowszym badaniu PMR korzystanie z usług outsourcingu IT deklaruje połowa dużych przedsiębiorstw i nieco ponad 30 proc. małych i średnich firm.

Podobnie jak na świecie, także w Polsce, istotna jest presja na innowacje; do rosnącego zapotrzebowania na usługi outsourcingowe przyczynia się fakt, że pozwalają na dużo szybsze i bardziej ekonomiczne z punktu widzenia przedsiębiorstw wdrażanie nowych technologii.

– Tego typu rozwiązania niwelują ryzyko ponoszone przez firmę, przenosząc je niemal w całości na dostawcę, który ze względu na poziom rozwoju technologicznego jest w stanie szybciej reagować na nowe trendy – wyjaśnia Olszynka.

Presja na efektywność

Według firmy badawczej IDC, o ile w 2016 r. cały rynek usług IT mierzony w dolarach USA zmalał w Polsce o 2 proc., to jego część dotycząca usług outsourcingowych, wzrosła o 2,3 proc., do 664 mln dol.

– Nie jest to może wynikiem oszałamiającym, ale wartym docenienia w roku, w którym na rynku sprzętu spadki były dwucyfrowe – podkreśla Ewa Zborowska, analityk w IDC. Zaznacza jednak, że nie w każdej kategorii outsourcingu widać wzrost.

W 2016 r. spadł np. outsourcing systemów informatycznych (głównie ze względu na znikomą liczbę nowych kontraktów) oraz rynek outsourcingu zarządzania siecią i desktopami. Tu winnych należy szukać w spadających cenach usługi oraz zastępowaniu outsourcingu przez efektywniejsze narzędzia do zarządzania zasobami wykorzystywane przez działy IT. W zamian dynamicznie rosły usługi hostingu infrastruktury i aplikacji.

– Z jednej strony zawdzięczamy to rosnącej podaży różnorodnych usług oferowanych przez centra przetwarzania danych, z drugiej dynamiczniej zmieniającemu się podejściu użytkowników do nowych modeli zakupów zasobów IT – dodaje Zborowska.