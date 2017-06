Informatyczne usługi szyte na miarę

W Polsce już trzy czwarte małych i średnich firm korzysta z szeroko rozumianych usług outsourcingowych, a najczęściej wybieranymi są chmurowe aplikacje księgowe, informatyczne (na przykład przestrzeń dyskowa) oraz kadrowo-administracyjne.

– Outsourcing strategiczny (obejmujący infrastrukturę fizyczną i aplikacje chmurowe) wybierają zwykle te firmy, które szybko się rozrastają i posiadają coraz więcej placówek i pracowników, a nie posiadają kapitału na stworzenie własnej chmury wewnętrznej – mówi Aleksandra Klusińska, menedżer ds. produktu w Comarch Cloud.

Dodaje, że firmy obawiające się o bezpieczeństwo swoich danych muszą z rozwagą wybierać dostawcę. Często bowiem popularne i darmowe rozwiązania nie nadają się do użytku biznesowego.

Popyt na usługi outsourcingowe najczęściej płynie z firm dużych i średnich. – Ale coraz częściej zaczynają korzystać z nich również firmy małe, głównie w związku z dynamicznym rozwojem usług chmurowych – podkreśla Robert Brytan, dyrektor działu centrum przetwarzania danych w Asseco Business Solutions.

Przez pryzmat usług chmurowych na rynek outsourcingu IT patrzy też Oracle. – Obserwujemy duże zainteresowanie takimi rozwiązaniami w każdym segmencie produktowym – potwierdza Kamil Kurowski, dyrektor sprzedaży technologii w Oracle Polska.

Duże przedsiębiorstwa, gdy decydują się na dostawcę zewnętrznego, preferują rozwiązanie chmury hybrydowej, czyli połączenie prywatnej i publicznej.

– To kompromis dla firm, które dbają o bezpieczeństwo i prywatność swoich danych, a zarazem chcą redukować koszty IT – mówi Klusińska. Dodaje, że to rozwiązanie pozwala na przechowywanie części danych wewnętrzne w firmie, a pozostałych w chmurze zewnętrznej. Dzięki temu firma korzysta z najnowszych aplikacji, najszybszych serwerów, a przy tym nie musi każdorazowo inwestować w rozwój własnej infrastruktury w przypadku zwiększenia zapotrzebowania na usługi IT.

Przedsiębiorstwa decydują się na outsourcing przede wszystkim ze względu na oszczędności. Ale to niejedyny powód. Jest ich więcej, m.in. w outsourcingu kadr. – Skupione są najczęściej w dwóch obszarach: zarządzania ryzykiem operacyjnym i pojemności zespołu. To firma outsourcingowa przejmuje na siebie ryzyko związane z zatrudnianiem pracowników – mówi Bartłomiej Łatka, dyr. pionu usług profesjonalnych w spółce Qumak.