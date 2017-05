Potrzeby firm zdecydują o rozwoju i ofercie rynku IT

Eksperci z HPE oraz Orange i NASK SA dyskutowali m.in. o nowych modelach biznesowych, internecie rzeczy (IoT) i hybrydowym IT. Zgodzili się, że digital disruption (ang. cyfrowe wzburzenie) jest już powszechne.

– Proces ten obserwujemy we wszystkich sektorach, nawet tych postrzeganych jako tradycyjne, jak choćby rolnictwo – mówił Krzysztof Kowalczyk, szef działu sprzedaży w HPE Polska. Umiejętne wykorzystanie technologii cyfrowych pozwala korzystającym z nich firmom zdobyć przewagę konkurencyjną w ich własnych, ale i innych branżach. Dochodzi bowiem do przenikania i zacierania się tradycyjnych sektorów przemysłu. Za przykłady mogą posłużyć Airbnb (największa sieć hotelowa na świecie de facto nieposiadająca jednak ani jednego pokoju) czy Uber.

Zdaniem Michała Zajączkowskiego, członka zarządu HPE Polska, dobrym przykładem jest też sektor bankowy, który zmaga się z naporem firm z branży fin-tech. – Banki zaczynają się obawiać, czy wkrótce nie zostaną sprowadzone do roli dostawców infrastruktury informatycznej dla tych firm – mówił Zajączkowski.

– Algorytmy stanowią o przewadze konkurencyjnej, ale wymagają też automatyzacji np. łańcucha dostaw. Wtedy mają ogromną siłę. Dla wielu firm oznacza to, że będą musiały się otworzyć. Powstaną dedykowane ekosystemy, np. łączący rolnika z dostawcą nawozów czy wody – mówił Artur Barankiewicz z Orange Polska.

– Zastosowania przemysłowe i indywidualne IoT nie mają granic. Zależą wyłącznie od potrzeb klientów, a technologia idzie w parze z nowymi modelami biznesowymi – mówił Robert Lachowiecki, Aruba Business Unit Manager w HPE Polska. Jak podkreślił Barankiewicz, IoT niesie jednak ze sobą i poważne zagrożenia.

– Koncentrujemy się na funkcjonalności uzyskiwanej dzięki podłączeniu czujników do kolejnych rzeczy i przetwarzaniu danych, ale niewielu z nas myśli o bezpieczeństwie. A musi to być stały element IoT, bo w przeciwnym przypadku narazimy się na niebezpieczeństwo także fizyczne – przestrzegał ekspert z Orange.

– W HPE nie zapominamy o bezpieczeństwie ani na poziomie źródłowym, ani analitycznym – zapewnił Lachowiecki.

Eksperci omawiali też hybrydowe IT. – Kompleksowe i elastyczne rozwiązania oferujemy też w zakresie przechowywania danych – mówił Kowalczyk, analizując korzyści i zagrożenia odejścia od klasycznych centrów danych na rzecz rozwiązań chmurowych.

– Wiele zależy od świadomości. Młode pokolenie chętniej umieszcza dane w chmurze – mówił Maciej Wódz, szef działu produktowego w NASK SA. – Chętnie korzystają z niej też startupy i firmy z sektora MŚP, bo umożliwia im globalne testowanie nowych modeli biznesowych – tłumaczył Zajączkowski, podkreślając, że nie oznacza to, że tradycyjne IT znika. – Jak sama nazwa wskazuje – hybrid IT – zawsze część danych będzie przechowywana tradycyjnie – wyjaśniał. – W tym przypadku też chodzi o bezpieczeństwo i odejście od tradycyjnych centrów danych nigdy nie będzie pełne – stwierdził Barankiewicz. – Wszystko zależy od rodzaju danych. Zawsze będą takie, których nie będziemy chcieli umieścić w chmurze – zauważył z kolei Lachowiecki.

– Większość firm idzie indywidualną, zwykle hybrydową, ścieżką rozwoju, i tak też indywidualnie podchodzimy do potrzeb klientów – zapewniał Kowalczyk, tłumacząc, że elastyczność i szybkość tworzenie infrastruktury IT jest dla firm najważniejsza.

– Są już usługi i modele finansowe, takie jak leasing czy flexible capacity, które umożliwiają przejście od tradycyjnego centrum danych do chmury. W serwerowni oferujemy elastyczność chmury. Infrastruktura jest „uszyta" na miarę i klient płaci za to, czego używa. W stosunku do rynku aut do rozwiązań IT podchodzimy dość tradycyjnie, a warto zastanowić się nad nowymi rozwiązaniami, które zapewniają zarówno elastyczność finansową, jak i operacyjną – zachęcał Zajączkowski.