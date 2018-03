EDC wśród lotniczych gigantów

Warszawskie biuro projektowe Engineering Design Center z tysišcem technicznych ekspertów wspiera największe koncerny lotnicze na œwiecie.

Od 2000 roku w EDC polscy konstruktorzy, na podstawie globalnego porozumienia między Instytutem Lotnictwa a firmš GE, wspólnie realizujš projekty m.in. dla Airbusa, Leonardo Helicopters, Boeinga, Bombardiera i Embraera. Sš częœciš zespołu projektujšcego systemy pokładowe oraz 40 typów silników (m.in. Genx, LEAP, Passport 20, Honda), które napędzajš ok. 90 rodzajów samolotów. Jak na takiej międzynarodowej zależnoœci zyskuje polska myœl techniczna?

Rozwój dzięki globalnej kooperacji

– Ta współpraca daje ogromne możliwoœci rozwoju. Wielokulturowe zespoły inżynierskie z całego œwiata inspirujš się nawzajem, wymieniajš wiedzš i wspólnie dokonujš wielu technologicznych odkryć. Dzięki działaniu w zespołach globalnych możemy brać udział w kluczowych projektach, takich jak najnowsza turbina silnika turboœmigłowego. Mamy też możliwoœć samodzielnego tworzenia przełomowych rozwišzań z obszaru awioniki i rozwišzań IT dla klientów zagranicznych – mówi Paweł Stężycki, dyrektor Instytutu Lotnictwa.

Wszechstronni inżynierowie

Inżynierowie z warszawskiego centrum zajmujš się nie tylko projektowaniem i eksploatacjš silników lotniczych, ale również elementami struktur i œmigłami. To tu jest rozwijany silnik CT7/T700, który znajdziemy na pokładach licznych œmigłowców takich producentów, jak Leonardo Helicopters (np. AW149), Sikorsky (np. UH-60 Black Hawk) czy Boeing (np. AH-64 Apache). Z Warszawy dba się o jego niezawodnš eksploatację, a częœć jego kluczowych komponentów pochodzi od polskich kontrahentów. Od 2013 roku w EDC działa również zespół wyspecjalizowany w technologiach zwišzanych z awionikš i systemami pokładowymi. Jednym z pierwszych projektów tego zespołu było oprogramowanie do elementów wykonawczych podwozia najnowszego Dreamlinera – Boeinga 787-10. Od 2015 roku portfolio produktów działu awioniki rozszerzyło się także o wyœwietlacze pokładowe, koncentratory danych i oprogramowanie systemu sterujšcego FADEC do silnika ATP.

Nowe systemy dla Boeinga

Od kilku lat zespół programistów z działu awioniki bierze również udział w projekcie, którego celem jest stworzenie pokładowego systemu koncentratorów danych (Remote Interface Unit – RIU). Klientem końcowym jest Boeing, który planuje skorzystać z systemu w nowej wersji „potrójnej siódemki" (Boeing 777X).

Polscy specjaliœci zajmujš się bardzo szerokim wachlarzem zadań zwišzanych z tworzeniem nowego RIU – analizš wymagań, rozwojem oprogramowania, testowaniem i weryfikacjš. Stajš się odpowiedzialni za całe bloki funkcjonalne urzšdzenia, co œwiadczy o ich wysokich kompetencjach nie tylko w GE, ale również wœród największych firm lotniczych.

Lokalne wsparcie

Tym, co wspiera doœwiadczenie i warsztat intelektualny polskich ekspertów, jest rozległa infrastruktura badawcza tworzona przez Instytut Lotnictwa. – To dzięki instytutowi możliwy był tak dynamiczny rozwój naszego zespołu. To dla nas idealny partner biznesowy – mówi Paweł Zakrzewski, dyrektor działu Avionics & Digital Solutions w GE Aviation. – Jednym z testów przeprowadzanych lokalnie były badania dotyczšce Dreamlinera – Boeinga 787-10. Przyjechał do nas zestaw testowy, w którym były zainstalowane wszystkie urzšdzenia z naszym oprogramowaniem. Mieliœmy tę satysfakcję, że mogliœmy sami wszystko przetestować i sprawdzić. Wykonaliœmy serię testów certyfikacyjnych – opowiada. – Co więcej, nasz zespół wraz z lokalnym laboratorium awioniki i systemów pokładowych tworzy jedyny oœrodek w Polsce, w którym mamy możliwoœć zarówno zaprojektować, jak i testować dany sprzęt klasy safety critical. Posiadamy prestiżowy i konieczny w tej branży certyfikat AS9100, który gwarantuje, że zaprojektowane i przetestowane przez nas urzšdzenia spełniajš wszystkie wysokie oczekiwania i standardy sektora lotniczego – podsumowuje.

Digital Twin, Industry 4.0 i startupy w EDC

Programiœci EDC rozwijajš też aplikacje wspierajšce projektowanie i produkcję silników lotniczych. Z ich wsparciem realizowana jest w GE koncepcja Industry 4.0 i Digital Twin. GE Aviation wykorzystuje technologię Digital Twin, opartš na platformie Predix, do optymalizacji efektywnoœci i niezawodnoœci silników lotniczych. Analizy danych zebranych z czujników w połšczeniu z cyfrowym bliŸniakiem silnika odrzutowego umożliwiajš dokładne planowanie czynnoœci obsługowych, remontów i optymalne projektowanie. Takie działania przedłużajš czas eksploatacji produktu i zmniejszajš zużycie paliwa. Uwzględniajš również wpływ regionu i warunków, w jakich lata samolot u wybranego operatora. – Jako EDC chcielibyœmy być także inkubatorem startupów łšczšcych programowanie, big data i lotnictwo. W tym roku wraz z dyrektorem Instytutu Lotnictwa podjęliœmy decyzję o uruchomieniu dwóch startupów pracujšcych nad œmiałymi koncepcjami zastosowania sztucznej inteligencji oraz monitorowania stanu silnika lotniczego w trakcie eksploatacji – mówi Paweł Zakrzewski.

Współpraca Instytutu Lotnictwa z międzynarodowym koncernem GE oraz klientami, takimi jak Boeing, Airbus czy Leonardo Helicopters, stwarza zupełnie nowe perspektywy realizowania bardzo złożonych projektów inżynierskich w skali globalnej. Nie tylko daje możliwoœci wysokiego wyspecjalizowania polskich inżynierów i rozwoju polskiej myœli inżynierskiej, ale również wpływa na innowacyjnoœć i wysoki profesjonalizm wdrażanych produktów na rynku przemysłu ciężkiego.