Anatomia w 3D

W 2017 r. Uczelnia Łazarskiego uruchomiła studia na kierunku lekarskim. Aby zapewnić odpowiedniš jakoœć kształcenia, ponad 10 mln zł zainwestowano w budowę nowoczesnego Centrum Nauk Podstawowych i Przedklinicznych.

Do dyspozycji studentów oddano m.in. salę anatomii prawidłowej, laboratoria i prosektorium. – Inwestycja we własne zaplecze do kształcenia przedklinicznego to element strategii rozwoju naszego Wydziału Medycznego – chcemy wyznaczać standardy niepublicznego kształcenia lekarzy. Dajemy studentom możliwoœć realizacji przedmiotów przedklinicznych w jednym miejscu, w komfortowych warunkach. Jest to pierwsze w Polsce tego typu zaplecze na Wydziale Medycznym uczelni niepublicznej – mówi prezydent Uczelni Łazarskiego Juliusz Madej.

Centrum Nauk Podstawowych i Przedklinicznych składa się z Pracowni Naukowych Podstaw Medycyny, obejmujšcej m.in. trzy sale laboratoryjno-dydaktyczne wyposażone w nowoczesny sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć z biochemii, biofizyki, biologii molekularnej, genetyki czy histologii, oraz Pracowni Nauk Morfologicznych, które stanowiš zaplecze do nauczania anatomii. Sš to: sala wykładowa wyposażona w multimedia i modele anatomiczne wysokiej wiernoœci, sala anatomii prawidłowej oraz sala sekcyjna i prosektorium. Studenci majš również możliwoœć zapoznania się ze sprzętem wykorzystywanym w szpitalach do diagnostyki chorób serca, słuchu czy układu oddechowego.

– Wyróżnikiem naszych studiów jest indywidualizacja procesu nauczania: zajęcia sš prowadzone w małych, 10-osobowych grupach z wykorzystaniem najnowszych materiałów edukacyjnych i technologii. Jest to nowa jakoœć w kształceniu lekarzy. Każdy student ma możliwoœć dokładnego i wielokrotnego obejrzenia każdej struktury anatomicznej. Stawiamy na praktyczny wymiar kształcenia, dlatego już od pierwszego roku studenci korzystajš z najnowoczeœniejszych modeli w technologii druku 3D oraz z preparatów anatomicznych. Dzięki współpracy z naszym partnerem – Wojskowym Instytutem Medycznym – mogš uzyskać prestiżowy certyfikat American Heart Association z zakresu ratownictwa medycznego, a najlepsi mogš też wizytować kursy doszkalajšce prowadzone przez wybitnych specjalistów w dziedzinie chirurgii. Dzięki temu już od I roku studiów studenci zyskujš wiedzę i umiejętnoœci potrzebne na dalszym etapie kształcenia – mówi dziekan Wydziału Medycznego prof. Piotr Zaborowski.