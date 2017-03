Idzie rewolucja w ochronie danych osobowych

Onwelo SA to polska firma założona w połowie 2015 roku przez Piotra Reicherta, eksperta w zarządzaniu projektami z obszaru finansowego z ponaddwudziestoletnim doświadczeniem, oraz Dariusza Ossowskiego, eksperta w zarządzaniu operacyjnym w międzynarodowym środowisku, z ponadpiętnastoletnim doświadczeniem. Spółka rozwija się błyskawicznie. W 2016 roku otworzyła biuro w Nowym Jorku i tam już realizuje projekty, a w najbliższym czasie planuje otworzyć kolejne placówki – w Skandynawii i Dubaju.

Działalność Onwelo SA w branży IT skupia się na wielu aspektach. Przez Software Development, czyli kompleksowe przygotowanie systemów IT oraz aplikacji mobilnych dedykowanych dla danej gałęzi biznesu, consulting SAP, zarządzanie projektami, po sferę Business Intelligence (w tym również rozwiązania BigData) i szeroko rozumiany IT Services. Jedną z gałęzi tego ostatniego obszaru jest zapewnienie cyberbezpieczeństwa IT. Spółka zapewnia w tej materii kompleksowe rozwiązania. – Od budowy architektury IT dla firmy przez implementację, konfigurację, wdrożenie i utrzymanie. Do tego proponujemy consulting. Jeżeli klient ma już gotowe rozwiązania, możemy u niego przeprowadzić audyt bezpieczeństwa i wskazać w raporcie potencjalne słabe punkty, np. że obowiązujące procedury są niewystarczające albo że odnajdujemy luki w samym systemie IT. Wtedy proponujemy szkolenia dla pracowników oraz wszelkie mechanizmy „dobezpieczające" – wyjaśnia Rafał Głąb.

W świetle zmieniających się przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO, szczegóły w ramce obok) Onwelo stawia też na dostosowanie firm i instytucji do obowiązujących norm. Zespół specjalistów analizuje pod kątem prawnym zmieniające się przepisy i proponuje firmom wdrożenie gotowych rozwiązań, tak by spełniać wszystkie wymogi nowych ustaw, uchwał czy rekomendacji. – Dobrym przykładem jest tu rekomendacja Komisji Nadzoru Finansowego. Od kilku lat obowiązuje ona banki, ale od tego roku muszą się do niej stosować także ubezpieczalnie. Pomagamy przystosować instytucje i wdrożyć te zalecenia w praktyce – tłumaczy ekspert Onwelo.

W maju 2018 roku wszyscy ci, którzy zbierają i przetwarzają dane osobowe, będą musieli zadbać o ich zabezpieczenie. – To będzie rewolucja. Trochę mnie martwi, że świadomość tego jest jeszcze niewielka – zwraca uwagę nasz rozmówca i dodaje, że samo przystosowanie firmy do nowych przepisów dotyczących danych osobowych musi potrwać.

Sam proces dostosowania do RODO, w zależności od wielkości firmy czy instytucji, może zająć od trzech do nawet ośmiu miesięcy. – Zmiany są tak duże, że trzeba się do nich odpowiednio wcześnie przygotować. Od sprzedaży usługi i dopięcia wszystkich szczegółów projektowych poprzez sam projekt oraz jego wdrożenie i testy. Trzeba przeszkolić ludzi, zaplanować i wdrożyć procedury bezpieczeństwa i całkowicie przemodelować system IT, a na koniec zbudować system raportowania, bo o każdym potencjalnym wycieku danych osobowych firma będzie musiała poinformować w ciągu 72 godzin – wyjaśnia Głąb.

– Zdajemy sobie sprawę, że lawina ruszy pod koniec roku i będziemy mieli pełne ręce roboty. Warto o tym pomyśleć już teraz, tym bardziej że nasi specjaliści dokładnie przeanalizowali RODO, a pamiętać też trzeba, że rewolucja w zarządzaniu danymi osobowymi będzie dotyczyła zarówno wielkich korporacji, jak i np. jednoosobowych sklepów internetowych – mówi Rafał Głąb.

Nowe przepisy o ochronie danych osobowych będą obowiązywać na terenie całej Unii Europejskiej. Dostosować się do nich będą musiały także firmy spoza wspólnoty, które przechowują i zarządzają danymi osobowymi obywateli państw Unii.

Onwelo już dziś jest w pełni przygotowane do świadczenia usług przystosowania firm i instytucji do RODO. – Mamy pełny i konkretny plan, co należy zweryfikować u naszych klientów pod kątem zaplanowania i wdrożenia zaleceń RODO. Każda działalność jest inna, ale my jesteśmy przygotowani na obsługę zarówno dużych przedsiębiorstw, służby zdrowia, sektora finansowego, jak i jedno- czy dwuosobowych małych firm – kończy Rafał Głąb.

Nie chronisz danych? Zapłacisz karę

25 maja 2018 roku we wszystkich krajach członkowskich UE w życie wejdą nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, tzw. RODO. Instytucje publiczne i przedsiębiorstwa prywatne będą musiały zapewnić cyberbezpieczeństwo. W praktyce oznacza to, że każda instytucja będzie zobowiązana polskim prawem do wdrożenia odpowiednich rozwiązań IT, aby zapewnić skuteczną ochronę danych osobowych. W razie niedostosowania się do RODO firmie lub instytucji będą grozić drakońskie kary, nawet do 20 mln euro.