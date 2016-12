Thomas Cook rezygnuje z Szarm el-Szejk

Cook: Potrzebujemy decyzji co do Szarm el-Szejk

Jak informuje portal Travel Weekly, podobną decyzję podjął wcześniej inny brytyjski touroperator, Monarch. Mimo że władze egipskie podjęły działania mające poprawić bezpieczeństwo na lotnisku w Szarm el Szejk, brytyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych Wielkiej Brytanii nadal utrzymuje w mocy zakaz lotów do tego kurortu. Z kolei Thomson, touroperator z Grupy TUI, odwołał na razie jedynie rejsy do 29 marca 2017 roku. Monitoruje sytuację i zamierza reagować na nią na bieżąco.

Chris Mottershead, dyrektor zarządzający brytyjskim i irlandzkim oddziałem Thomasa Cooka mówi, że w ostatnim czasie wiele osób pytało go, kiedy touroperator ma nadzieję powrócić z ofertą do Szarm el Szejk. – Decyzja zależy od stanowiska MSZ – podkreśla Mottershead. – Od października 2015 roku nie zezwala na loty do Szarm el-Szejk, nie mamy sygnałów, że może się to zmienić w najbliższej przyszłości. Dlatego właśnie podjęliśmy decyzję o nieoferowaniu wycieczek do kurortu w Egipcie. Nadal sprzedajemy wakacje do Hurghady – wyjaśnia.

Mottershead tłumaczy, że Thomas Cook planuje swój program letni z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem. To wymaga podejmowania decyzji o liczbie rezerwowanych pokojów i bliskiej współpracy z hotelami, aby zapewnić klientom najwyższej jakości usługi. Z decyzją o odwołaniu wyjazdów na Synaj touroperator wstrzymywał się do ostatniej chwili, jego dyrektor tłumaczy, że nawet jeśli ostrzeżenie zostałoby zmienione w najbliższych kilku miesiącach, to organizator nie będzie mógł zaoferować pełnego programu w kurorcie na nadchodzące lato.

Firma notuje duże zainteresowanie przyszłorocznymi wyjazdami na Wyspy Kanaryjskie, do Grecji i Chorwacji. W grupie dalekich krajów dobrze sprzedają się wycieczki na Dominikanę, Kubę i do Stanów Zjednoczonych.

Touroperator planuje też otwarcie kolejnych hoteli własnych marek. Nowe obiekty znajdą się w Hiszpanii, Grecji, Chorwacji i we Włoszech. W lipcu uruchomiony będzie drugi obiekt Casa Cook ("W Casa Cook poczuj się jak w domu, chociaż nie swoim"), tym razem na Kosie, po tym jak pierwszy hotel z tej sieci na Rodos odniósł w tym roku duży sukces.