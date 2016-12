FTI podpowiada agentom, co sprzedawać

Od 16 grudnia FTI wysyła agentom co tydzień zestaw pięciu ofert wyjazdów do miejsc z programu Lato 2017, które cieszą się największym zainteresowaniem klientów. Propozycje wybierane są na podstawie analizy sprzedaży i dostosowane do potrzeb dwóch głównych grup turystów – rodzin z dziećmi i par. Przez sześć tygodni biura agencyjne będą dostawać newsletter z dwudziestoma ofertami do wspomnianych najpopularniejszych krajów i regionów turystycznych.

Wybierając oferty, FTI bierze pod uwagę nie tylko kierunek, ale także okres wyjazdu. W wypadku osób podróżujących bez dzieci oferty będą obejmowały czas poza głównym sezonem, dla klientów wyjeżdżających z pociechami są to wycieczki na wakacje letnie. Propozycje dla tej drugiej grupy podróżnych mają być prezentowane pod wspólną ceną obejmującą pobyt dla dwóch dorosłych i jednego dziecka. – Dużą zaletą agentów turystycznych jest ich wiedza i możliwość doradzania jako ekspertów – mówi Richard Reindl, dyrektor sprzedaży i marketingu w FTI. – Dzięki informacjom z naszej akcji „top 5" doradca będzie mógł jeszcze lepiej zaprezentować swoją wiedzę i kompetencje.

Zestaw propozycji pomoże sprzedawcy szybko się zorientować, co jest w danym momencie najpopularniejsze. Agenci mogą wysyłać też przygotowaną przez FTI listę ofert do klientów.

W pierwszej odsłonie akcji FTI zwracał uwagę biur agencyjnych na Majorkę, Riwierę Turecką, Rodos i Fuerteventurę, które są najodpowiedniejsze dla rodzin z dziećmi. Dla par polecane były Kreta, Gran Canaria i egipski kurort Marsa Alam.