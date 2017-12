Turystyczni konkurenci frontem do agentów

Brytyjscy sprzedawcy usług turystycznych przeprowadzą wspólną kampanię, w której będą zachęcać agentów turystycznych do sprzedawania usług dodatkowych

Kampania ma pokazać agentom, że dzięki sprzedaży usług dodatkowych, mogą zwiększyć przychody. Powodem, dla którego firmy świadczące podobne usługi turystyczne połączyły siły, są obawy biur agencyjnych o ich sytuację finansową w związku z wejściem w życie unijnej dyrektywy o usługach płatniczych (Payment Services Directive 2 – PSD2) – pisze portal branżowy TTG Media. Jej wdrożenie oznacza, że agenci nie będą mogli obciążać klientów opłatami bankowymi z tytułu korzystania z kart kredytowych i debetowych, co może mieć wpływ na spadek zarobków.

Poniżej dalsza część artykułu

Organizacja Midcounties Co-operative Travel podjęła pod hasłem „Razem silniejsi" współpracę z Holiday Extras (rezerwacja hoteli przy lotniskach, parkingów, poczekalni lotniskowych, ubezpieczenia, wynajem samochodów, transfery itp), Flexible Autos (wynajem samochodów) i Attraction World (sprzedaż biletów do parków rozrywki i innych atrakcji). – Dzięki tej współpracy agenci poznają nowe produkty i dowiedzą się, jak zmniejszyć wpływ dyrektywy. To też szansa na poszerzenie zakresu usług i zaoferowanie klientom czegoś więcej – mówi dyrektor operacyjny w Midcounties Rad Sofronijevic.

W ramach przedsięwzięcia każda z firm w nim uczestniczących stworzyła videobloga, w którym podpowiada, jak sprzedawać usługi dodatkowe. Informacje są publikowane w mediach społecznościowych i w formie internetowych szkoleń. Oferta skierowana jest do agentów zrzeszonych w Midcounties.

Od 7 stycznia twórcy programu będą też odwiedzać biura osobiście, przygotują również dodatkowe zachęty do rezerwowania ich usług. – Wielu dostawców walczy o swoje miejsce na rynku, ale to bardzo ważne, by branża szukała obszarów, w których może współpracować, by zwiększyć wysokość marży i wzajemnie się wspierać – dodaje Sofronijevic.