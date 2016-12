Thomas Cook: Załóż okulary i kup wycieczkę

Urządzenia - smartfony i specjalne okulary - dostaną biura partnerskie Thomasa Cooka, sieć franczyzowa należąca do koncernu Holiday Land i salony Neckermann Reisen. Na filmach, które trwają od półtorej do czterech minut, pokazywane będą zarówno wakacyjne kierunki jak i same hotele. Liczba dostępnych materiałów ma szybko rosnąć. Wszystkie produkcje zostaną zamieszczone na stronach koncernu, będzie je też można obejrzeć w ramach aplikacji Thomas-Cook-Travelguide.

– Już w fazie testowej projektu otrzymywaliśmy bardzo pozytywne oceny wakacyjnych materiałów – mówi Carsten Seeliger, dyrektor sprzedaży, e-commerce, marketingu i obsługi w Thomasie Cooku, cytowany przez portal Travel Talk.

Po raz pierwszy okulary do wirtualnej rzeczywistości pojawiły się w sieci Thomasa Cooka przed dwoma laty.