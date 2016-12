Thomas Cook z katalogiem dla grup

W katalogu „Wycieczki grupowe – razem przeżywać więcej" zaprezentowane zostały oferty kilku marek. Obok luksusowej Thomas Cook Signature znalazły się wyjazdy od Neckermanna, a także od partnerów koncernu: Tour Vital, Troll Tours i Kiwi Tours. Łącznie katalog obejmuje 14 propozycji dla grup liczących co najmniej 10 osób.

Program przygotowany został na lato 2017 roku i obejmuje między innymi wycieczki objazdowe po Majorce, Sycylii i Andaluzji, wyjazd na barokowy festiwal na Malcie czy wycieczkę dla maturzystów do Bułgarii. Wśród propozycji nie zabrakło też rejsów po Renie i po Morzu Śródziemnym, podczas których odbędą się występy uznanych muzyków bluesowych. Tour Vital zorganizuje wyprawę do Indii, Wietnamu i Kambodży, Troll Tours zaoferuje zwiedzanie Islandii, Norwegii, Szwecji i Finlandii, a Kiwi Tours wycieczki do Australii i Kostaryki.

W broszurach zamieszczono też podpowiedzi dla agentów, w jaki sposób obsługiwać grupy i jak pozyskiwać tego typu klientów. Sprzedaż zrealizowana w ramach tego programu wliczana jest do całkowitego obrotu biura agencyjnego, wysokość prowizji odpowiada zapisom w umowie.