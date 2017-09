Rainbow: Zyski rosną szybciej niż sprzedaż

Rainbow: Lecimy do Rio de Janeiro i do Panamy

Przychody ze sprzedaży całej grupy od stycznia do czerwca wyniosły 546,9 mln złotych i były większe od zeszłorocznych o 91,87 mln złotych, co dało wzrost o 20,2 procent. Same przychody ze sprzedaży imprez turystycznych miały jednak większy wzrost, bo 25,7-rocentowy. Zysk netto w tym okresie wyniósł 5,93 mln złotych, czyli był większy o prawie 1,5 mln złotych w stosunku do 2016 roku.

Spółka Rainbow Tours wskazuje, że mimo że pierwsze półrocze obfitowało w niekorzystne dla turystyki wydarzenia jak zamachy terrorystyczne w Europie i na świecie, nie miało to znaczącego wpływu na jej działalność. - Potwierdza to rosnąca liczba osób uczestniczących w imprezach turystycznych, również dzięki znaczącej dywersyfikacji oferty - komentuje rzecznik prasowy biura podróży Rainbow Radomir Świderki. - Nieustannie ją uatrakcyjniamy, wprowadzamy nowe kierunki, będące odpowiedzią na oczekiwania klientów, które również kształtują nowe trendy sprzedażowe. W pierwszym półroczu tego roku wprowadziliśmy przeloty czarterowe do Brazylii i Panamy oraz rozszerzyliśmy na sezon letni sprzedaż wyjazdów na Kubę. W wypadku Ameryki Południowej jest to działanie otwierające nowy, dotychczas nieobecny w Polsce segment rynku.

Od stycznia do czerwca w imprezach turystycznych Rainbow łącznie wzięło udział 155,2 tysiąca uczestników, czyli o 32,3 tysiąca więcej, niż w pierwszym półroczu 2016 roku, co daje wzrost o 26,3 procent.

Jak wyjaśnia Świderski zarząd grupy Rainbow Tours zamierza konsolidować działalność w we wszystkich spółkach i skupić się na podniesieniu zyskowności i obniżeniu kosztów działania poszczególnych podmiotów. Zapowiada też dalsze inwestowanie w hotele, w tym własne. Zadowolony jest bowiem doświadczeń jakie przynosi prowadzenie od zeszłego roku własnego hotelu nantos w Grecji. W planach ma więc wybudowanie trzeciej części budynku w kompleksie White Olive Premium 4*, z 47 nowymi pokojami.

Jednak największą inwestycją, jaką planuje Rainbow, będzie kompleks hotelowy White Olive Elite. W drugim półroczu 2017 roku spółka kupi grunt o powierzchni 0,9 hektara, na którym zamierza postawić kompleks hotelowy z prawie 200 pokojami o standardzie 5*.

"Spółka zamierza skupić się na konsekwentnej budowie silnej i rozpoznawalnej marki Rainbow oraz Grupy Kapitałowej obejmującej swym działaniem wszystkie aspekty rynku turystycznego w Polsce. W dalszym ciągu rozwijane będą nowoczesne kanały dystrybucji: call center i internet oraz działalność konsolidująca rynek czarterów" - czytamy w komunikacie.