Kompas Wakacyjny 2017: Marokański Iberostar bezkonkurencyjny

Hotel Iberostar Founty Beach został wytypowany na zwycięzcę w konkursie na najlepsze produkty turystyki wyjazdowej Kompas Wakacyjny 2017, organizowanym przez naszą redakcję, w kategorii obiektów położonych w Turcji i Maroku. Co ciekawe, nie jest to hotel pięciogwiazdkowy, lecz ma standard czterogwiazdkowy. W dodatku nie leży w popularniejszej przecież wśród polskich turystów Turcji, ale w Maroku. Jego zalety muszą być więc wyjątkowe skoro wśród jurorów, czyli agentów turystycznych, uzyskał aż 19 głosów. Chociaż to i tak mniej niż przed rokiem, kiedy zgarnął pulę 24 wskazań. Ten wynik lokuje go w czołówce całego tegorocznego konkursu Kompas Wakacyjny, tylko egipski hotel Jaz Aquamarine uzyskał w tym roku więcej, bo 23, głosów.

Nasi jurorzy, najlepsi agenci turystyczni w kraju, na pytanie, które hotele w Turcji i Maroku zasługują na szczególną uwagę, wymienili w sumie aż 77 obiektów (rok temu – 74). Z tego 66 tureckich (przed rokiem - 57) i 11 marokańskich (7). Położenie tureckich hoteli rozkładało się nierównomiernie: Riwiera Turecka – 56, wybrzeże Morza Egejskiego – 10.

Pod względem standardu najwięcej hoteli jest oznaczonych jako pięciogwiazdkowe – 58. O gwiazdkę mniej jest ich 17, a z trzema gwiazdkami – 2.

Chociaż generalnie przewagę zyskały obiekty z Turcji (co nie dziwi, bo jest to rynek o wiele bardziej rozwinięty) wśród tych, które zyskały najwięcej zwolenników są aż trzy marokańskie. Z kolei cztery hotele w pierwszej piątce mają tyle samo punktów – po 4.

Wyniki głosowania w kategorii „Najlepsze hotele na wypoczynek w Turcji i Maroku":

1. Iberostar Founty Beach, 4*, Maroko, Agadir. Organizatorzy: Itaka, Rainbow, Neckermann, Exim Tours, Prima Holiday. Liczba wskazań – 19.

Opinie agentów: „Wysoki standard usług i zakwaterowania, położenie przy pięknej plaży, dobry hotel jak na Maroko", „zadbany ogród, przy szerokiej pięknej piaszczystej plaży, dobra sieć hotelowa, smaczne jedzenie, doskonały stosunek jakości do ceny", „w przeciwieństwie do wielu hoteli w Maroku, w tym można zawsze liczyć na zadowolonych klientów", „nie luksusowy, ale przystępny cenowo, często sprzedany z wyprzedzeniem, choć mają go w ofercie trzej topowi polscy organizatorzy", „od wielu lat wysoki standard, przestronne pokoje, przy plaży, dobre animacje", „duże i ładne pokoje, dobre all inclusive, ładny teren hotelu", „od lat pewniak w ofercie".

2. Turunc, 5*, Turcja, wybrzeże Morza Egejskiego. Organizator: Itaka. Liczba wskazań – 11.

Opinie agentów: „Wysoki standard usług, bezreklamacyjny, dobra propozycja dla rodzin z dziećmi, zjeżdżalnie i animacje", „nie luksusowy, ale dobry stosunek jakości do ceny", „ malownicze położenie, wiele atrakcji dla każdego, piękne widoki", „możliwość rejsu do Marmaris", „bogate animacje dla dorosłych i dzieci, zjeżdżalnie, od lat jeden z najlepszych hoteli", „rodzinny z animacjami, pięknie położony - wzgórza i zatoki, aquapark, spokojny wypoczynek", „wyśmienite jedzenie, atrakcje dla całej rodziny, [dobry] stosunek ceny do jakości".

3. Riu Palace Tikida Agadir, 5*,Maroko, Agadir. Organizatorzy: Itaka, Rainbow, Neckermann. Liczba wskazań – 7.

Opinie agentów: „Luksusowy hotel położony przy nadbrzeżnej promenadzie, przy długiej piaszczystej plaży", „wyśmienita kuchnia, jakość, design, dla wymagających", „wysoki poziom All inclusive, wysoki standard", „nowoczesny kompleks w orientalnym stylu, obsługa na wysokim poziomie, blisko centrum Agadiru, dobra restauracja a la carte".

4. Eftalia Aqua, 4*, Turcja, Riwiera Turecka. Organizatorzy: TUI, Coral Travel Wezyr Holidays. Liczba wskazań – 5.

Opinie agentów: „Dobra cena do jakości, aquapark, bardzo dobra propozycja dla rodzin w przystępnej cenie", „goście hotelu mogą korzystać z aquaparku w Eftalia Island", „wiele atrakcji hotelowych i animacji dla dzieci, blisko piaszczystej plaży, zestaw plażowy w cenie.

5. Maxx Royal Belek Golf Resort, 5*, Turcja, Riwiera Turecka. Organizatorzy: TUI, Coral Travel Wezyr Holidays, Orex. Liczba wskazań – 4.

Opinie agentów: "Jakość, niezwykle drogi, ale oferuje najwyższy standard dla najbardziej wymagających i zamożnych klientów", "super aquapark, mini lunapark, wspaniały standard obsługi","obsługa i jedzenie - najwyższa jakość".

5. Otium Eco Club Side, 5*, Turcja, Riwiera Turecka. Organizator: Coral Travel Wezyr Holidays. Liczba wskazań – 4.

Opinie agentów: "Piękne pokoje, położony przy pięknej szerokiej i piaszczystej plaży, dobre jedzenie, w pobliżu atrakcji miejskich", "bardzo miła obsluga, wysoki standard, lokalizacja", "nowoczesny, styl mauretański wnętrz + stylowe akcenty".

5. Royal Atlas & Spa, 5*, Maroko, Agadir. Organizatorzy: Itaka, Rainbow, Neckermann. Liczba wskazań – 4.

Opinie agentów: "Dobry stosunek jakości do ceny, bardzo dobra kuchnia oraz animacje, infrastruktura dla rodzin z dziećmi", "odnowiony w 2013 roku, polskie animacje, mnóstwo atrakcji dla dzieci, blisko piaszczystej plaży, urozmaicona kuchnia", "dobry wybór dla rodzin z dziećmi, pokoje 5-osobowe, odnowiony, dziecko do lat 12 pobyt w hotelu gratis, dobre wyżywienie".

5. Xanadu Resort, 5*, Turcja, Riwiera Turecka. Organizator: Coral Travel Wezyr Holidays. Liczba wskazań – 4.

Opinie agentów: "Bardzo wysoki, sprawdzony standard w relatywnie dobrej cenie, bardzo polecam na rodzinne wakacje na wysokim poziomie", "luksusowy, najwyższa jakość obsługi, bardzo bogate all inclusive", "bardzo wysoki standard, dużo atrakcji dla rodzin z dziećmi", "wszystko super, godny polecenia zarówno dla rodzin z dziećmi, jak i osób, które szukają wysokiego standardu".

Porównaj tegoroczne wyniki z wynikami Kompasu Wakacyjnego 2016

W zbiorczych wynikach widać prymat biura podróży Coral Travel Wezyr Holidays. Na 77 zgłoszonych hoteli aż 54 znaleźć można w ofercie tego organizatora. To ponad dwa razy więcej niż u następnego organizatora, którym jest TUI z 21 obiektami. Na trzecim miejscu znalazła się Itaka z 19 hotelami, a na czwartym Neckermann z 18. Następnie kolejno: Rainbow – 16, Prima Holiday – 11, Exim Tours – 9, Sun & Fun – 5 i Orex – 4.

Pozycja Coral Travel Wezyr Holidays nie jest raczej zaskoczeniem. Ten organizator jest częścią tureckiego holdingu OTI, który ma w Turcji rozległe kontakty, a nawet prowadzi własne hotele.

Kaan Ergun, prezes spółki Coral Travel Poland



Szczęśliwi, dumni, zobowiązani i zmotywowani – tak się czujemy, patrząc na wynik konkursu Wakacyjny Kompas 2017. Cieszymy się, nie tylko dlatego, że wśród wyróżnionych i najlepiej ocenionych hoteli w Turcji zdecydowana większość jest z naszej oferty, w tym należące do OTI Holding obiekty, jak Otium Eco Club i Xanadu Resort. Cieszymy się, też dlatego, że wynik pokazuje rosnący profesjonalizm agentów turystycznych, a to dzisiaj, kiedy klient nie potrzebuje tylko tanich propozycji, ale przede wszystkim dobrych i sprawdzonych, bardzo ważne. To też pokazuje, że organizowane przez nas dla agentów wizytacje hoteli w Turcji są istotne i przynoszą efekty. Z jednej strony sprzedawca z biura podróży dostaje zastrzyk wiedzy o hotelach, a z drugiej klient otrzymuje od niego rzetelne informacje i doradztwo. Tym samym klient wraca zadowolony, a nawet zakochany w Turcji.

Jako touroperator mamy tu wiele do zaoferowania, już od 18 lat. I nie bez powodu mówimy naszym turystom w Turcji ,,Witamy w domu". Znamy ją doskonale, a rokrocznie współpracujemy z ponad 1000 hoteli, z czego do oferty wybieramy około 350, które spełniają różne oczekiwania klientów, a oczekiwania te z roku na rok są coraz wyższe. Patrząc na wyniki sprzedaży, a nawet sam konkurs jesteśmy przekonani, że te oczekiwania spełniamy.

Notujemy obecnie 40 procent wzrostu sprzedaży wyjadów do Turcji, a prawie połowa, bo 47 procent polskich turystów, którzy wyjeżdżali w tym roku na Riwierę Turecką z biurem podróży, wyjechali właśnie za naszym pośrednictwem.

To bardzo cieszy, bo pokazuje, że Turcja wciąż jest jednym z ulubionych wakacyjnych kierunków. Zresztą zasłużenie, bo jej różnorodność, jakość oferty i infrastruktura hotelowa w połączeniu z przystępną ceną wciąż czyni ją jedną z najlepszych na wypoczynek. Zdecydowanie ogromny w tym udział mają wyjazdy rodzinne oraz deluxe. A w tej grupie klientów ogromną popularnością cieszą się właśnie wyróżnione hotele Otium Eco Club w Side i Xanadu Resort w Belek. Oba mają silną markę i są naszą perłą.

Wyróżnienie ich w konkursie odbieramy jako docenienie naszego wysiłku włożonego w ich ulepszanie i duża motywacja, by starać się dalej.

Otium Eco Club Side to obiekt na wakacje rodzinne z kompleksem basenów, ukochanymi przez dzieci zjeżdżalniami i zadbanym, zielonym ogrodem, do tego z polskimi animacjami. To wszystko daje poczucie wakacyjnej swobody. Koniecznie trzeba tu wspomnieć o wyjątkowo różnorodnym all inclusive i obsłudze hotelowej, bo pracujący tu ludzie są zdecydowanie synonimem tureckiej gościnności. Nasi klienci cenią to sobie nad wyraz.

Wyróżniony w konkursie hotel Xanadu Resort to 5* to z kolei obiekt wybierany przez klientów szukających luksusu z dala od zgiełku wielkich miast. Pięknie położony w samym sercu piniowego lasu w Belek, z wieloma hotelowymi atrakcjami, różnorodnymi posiłkami w ramach all inclusive, architekturą basenów przenoszącą w antyczny świat, a do tego naprawdę piękną plażą z unikatowymi żółwiami. To wszystko sprawia, że klienci czują się tu wyjątkowo, i Ci którzy szukają rozrywki i Ci, oczekujący spokoju i wakacyjnej intymności.

Spośród 77 hoteli ocenianych w konkursie Kompas Wakacyjny 2017 w kategorii „najlepsze hotele na wypoczynek w Turcji i Maroku", aż 54 to obiekty z oferty Coral Travel Poland. Przygotowane przez agentów znających rynek i gusta klientów, zestawienie potwierdza, że jesteśmy liderem na polskim rynku w organizowaniu wyjazdów do Turcji, która nadal jest w czołówce najczęściej wybieranych wakacyjnych kierunków.

