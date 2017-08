W biurach podróży: koniec wakacji bliżej, ceny niżej

Jak pokazuje najnowszy raport Polskiego Związku Organizatorów Turystyki* są kraje, do których ruch z Polski rośnie – w stosunku do tego samego okresu roku zeszłego - szczególnie mocno. Są wśród nich stosunkowo nowe, można powiedzieć świeże, kierunki jak Malta i Albania, i są kierunki doskonale znane polskim turystom, które w ostatnich latach nie cieszyły się zaufaniem ze względu na obawy ludzi o bezpieczeństwo. Teraz jednak wracają do łask. Szczególnie warto odnotować, że pierwszy raz od zamachów w 2015 roku do stawki dwudziestu najpopularniejszych wróciła Tunezja (na 20 miejscu). Tunezji i Egiptowi pomaga to, że kończą się wakacje, a ci, którzy chcą wyjechać w drugiej części sezonu letniego szukają miejsc gwarantujących słoneczne dni także we wrześniu i październiku.

W ogólnym podsumowaniu sprzedaży wycieczek w biurach podróży, oprócz krajów wymienionych na początku, dużo zyskują też: Turcja – 39,1 procent, Emiraty Arabskie – 35,9 procent, Włochy – 17 procent i Maroko – 16,1 procent.

Ostatni tydzień – wskazuje PZOT – nie należał jednak do najlepszych pod względem sprzedaży. System rezerwacyjny zanotował, że biura podróży odwiedziło o 2,4 procent mniej klientów niż w tym samym czasie rok wcześniej. Zarezerwowali oni o 3,8 procent mniej wyjazdów. Spadek dotknął imprez autokarowych (-17,4 procent) i samolotowych (-1,8 procent). Jedynie w kategorii „z dojazdem własnym" sprzedaż wykazała wzrost (16,3 procent).

Dokąd chcieli jechać turyści kupujący wyjazdy w ostatnim tygodniu? Na pierwszych dwóch miejsca tradycyjne kierunki: Grecja i Hiszpania. Ale już na trzecim małe zaskoczenie – Bułgaria, która wyprzedziła Turcję. To chyba jednak już ostatni awans tego kraju na tak wysoką pozycję. Zawdzięcza go niskim cenom wyjazdów, Burgas i Warna to jedyne dwa kierunki z dwudziestu najpopularniejszych, których średnia cena wypadała poniżej 2000 złotych. W pierwszym wypadku było to 1899 , a w drugim – 1877 złotych.

Na następnych pozycjach wśród ulubionych miejsc wakacyjnych znalazły się: Włochy, Egipt, Albania, Chorwacja, Portugalia i Cypr.

Wraz z odchodzącym szczytem sezonu letniego ceny w biurach podróży spadają albo raczej trzeba powiedzieć, że się ześlizgują. Nie są to bowiem drastyczne różnice. W ostatnim tygodniu w porównaniu z tygodniem poprzednim najbardziej zmalały ceny wyjazdów do Warny (-7,7 proc.), na Rodos (-7,5 proc.), do Tirany (-7,5 proc.), do Chanii (-6,5 proc.), na Kos (-6,4 proc.), na Majorkę (-5,7 proc.), na Fuerteventurę (-5,6 proc.) i na Korfu (-5,5 procent).

Źródło wykresów: PZOT

*Raport obejmuje 33. tydzień roku, czyli okres od 14 do 20 sierpnia 2017 roku. Polski Związek Organizatorów Turystyki przygotował go na podstawie informacji z systemu rezerwacyjnego MerlinX, przez który przechodzi prawdopodobnie ponad połowa sprzedaży wyjazdów organizowanych przez polskie biura podróży.