Thomas Cook: Agencie, sprzedawaj u nas jak u siebie

Georg Welbers, dyrektor działu sprzedaży wielokanałowej w Thomasie Cooku, przypomina, że 90 procent ludzi, którzy rezerwują wyjazd w biurze stacjonarnym, wcześniej sprawdza ofertę w internecie. – Klient skacze między kanałami – mówi Welbers, cytowany przez portal Gloobi.de. Jego zdaniem strategia dystrybucji wielokanałowej staje się więc coraz ważniejsza.Thomas Cook przeprowadził niedawno pierwsze testy łączenia sprzedaży on-line i off-line w biurach franczyzowych. Teraz do wzięcia udziału w projekcie zachęca agentów. Zapowiada, że otrzymają oni wsparcie na różnych etapach sprzedaży.Touroperator zapowiada, że umożliwi klientom sprawdzającym ofertę na stronie Thomascook.de wysyłanie zapytań do najbliższego agenta. Za sprzedaną imprezę biuro otrzyma zaś pełną prowizję.Kolejna usługa to mailing prowadzony w imieniu agenta. Touroperator zapewnia, że nie zasypie turystów spamem. Łącznie napisze do każdego z nich pięć razy: dziękując za zakup oferty (w załączeniu znajdą się jej szczegóły i informacje do rozliczenia), podając możliwości zakupu usług dodatkowych, zachęcając do zakupu usług podczas podróży linią Condor (agent ma w tym wypadku szansę na dodatkową prowizję), życząc udanego urlopu (w załączeniu znajdą się informacje o pogodzie, lista kontrolna rzeczy do spakowania i informacje o odlocie) i sprawdzając, jakie są wrażenia z wakacji. Wszystko rozłożone w czasie - od momentu zakupu wycieczki, do czasu powrotu z wyjazdu. Formalnym nadawcą listów będzie agent, u którego kupiona została oferta.Kolejna usługa - opcjonalna dla agentów - to zamieszczanie na fanpejdżu biura na Facebooku ofert i innych wpisów touroperatora. W ramach współpracy Thomas Cook będzie też kierował potencjalnych klientów do agenta przy akcjach reklamowych opartych o tradycyjną wysyłkę materiałów promocyjnych. Touroperator zamieści również dane kontaktowe agentów wraz ze zdjęciem w aplikacji Travelguide i umożliwi potencjalnym klientom zamawianie katalogów przez stronę internetową z odbiorem u najbliższego agenta. Biura będą także mogły skorzystać z oferty szkoleń dotyczących mediów społecznościowych.Do końca roku usługa jest bezpłatna, potem będzie kosztować agentów po 29 euro miesięcznie. Welbers liczy, że pozyska do projektu 1,5 tysiąca współpracowników.