TUI: Afryka konkurencją dla drogiej Hiszpanii

Hiszpania jest jednym z najczęściej wybieranych kierunków TUI Group - potwierdził prezes touroperatora Friedrich Joussen w czasie podsumowania wyników koncernu w trzecim kwartale roku rozliczeniowego. Zdaniem Joussena turystyczny sukces tego kraju wynika m.in. z trudnej sytuacji w popularnych wcześniej kierunkach w Afryce Północnej i Turcji. Podróżnych nie odstraszają nawet protesty mieszkańców przeciwko nadmiernej liczbie gości.– Większość Hiszpanów jest zadowolona z turystów, ponieważ dają im pracę i wspierają rozwój gospodarczy – mówi Joussen, cytowany przez portal Preferente. Jak podaje, choć jest rzeczą zupełnie normalną, że przy wysokim popycie hotelarze podnoszą ceny, to jeśli wywindują je zbyt wysoko, w końcu mogą zniechęcić do siebie turystów. Tańszej konkurencji jest bowiem dużo. Prezes TUI relacjonuje, że znacznym powodzeniem wśród klientów koncernu cieszą się Grecja, Wyspy Zielonego Przylądka, Włochy, Cypr i Karaiby. W ostatnim czasie ponownie wzrosło też zainteresowanie Turcją.TUI Group najwięcej klientów do Hiszpanii wysyła z Niemiec i państw regionu północnego, do którego należy też Zjednoczone Królestwo. Zdaniem Joussena utrzymanie dotychczasowych cen w 2018 roku może okazać się problematyczne, szczególnie w Wielkiej Brytanii, bo funt traci na wartości.