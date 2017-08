Betlej: Kończy się czas Bułgarii, nadchodzi – Egiptu

Wzrost sprzedaży imprez lotniczych w biurach podróży szacować można w okolicy 20 procent, czyli zgodnie z założeniami jakie Traveldata sformułowała jeszcze w czerwcu zeszłego roku – zapewnia prezes Instytutu Badań Rynku Turystycznego Traveldata Andrzej Betlej w swoim cotygodniowym podsumowaniu.

„W ostatnich miesiącach szacowaliśmy, że rzeczywista sprzedaż najważniejszych dla branży imprez lotniczych jest w rzeczywistości o około 6 procent większa niż podają to raporty", a „ostatnio różnica ta wykazuje tendencję do stopniowego wzrostu w kierunku 8, a nawet więcej procent" – wyjaśnia ekspert.

Te wyliczenia powstały na podstawie „danych alternatywnych". Ostatni raport Polskiego Związku Organizatorów Turystyki, który był dotychczas głównym źródłem informacji o sprzedaży wyjazdów, ukazał się bowiem okrojony – PZOT nie pokazał podziału sprzedanych imprez według środków lokomocji (samolot, autobus, dojazd własny), czym mocno ograniczył możliwości wyciągania wniosków o trendach w turystyce wyjazdowej.

Zdaniem autora w pierwszej fazie sprzedaży sezonu letniego 2017 sprzedawało się więcej niedrogich i relatywnie dobrej jakości wyjazdów największych i znanych z dobrej marki biur podróży jak Itaka, Grecos i Rainbow. „Rezultatem tego były kilkudziesięcioprocentowe wzrosty (nawet 40 - 50 procent) liczby sprzedanych imprez".

„W takiej sytuacji jest oczywiste, że po wyczerpaniu najatrakcyjniejszych ofert dynamika pozostałej sprzedaży musi ulec spowolnieniu. W późniejszym okresie do głosu zaczynają dochodzić organizatorzy oferujący słabszy, ale i mniej kosztowny produkt, często preferowany przez klientów z obszaru tzw. Polski B. Rzecz jednak w tym, że relatywnie duża część takiej sprzedaży jest realizowana przez tych organizatorów, którzy sprzedają w innych systemach niż MerlinX (na którym opierają się raporty PZOT - red.). W związku z tym MerlinX „widzi" coraz mniejszą część sprzedaży, a przedstawiane w nim dane coraz bardziej zaczynają odbiegać od pozostałych danych napływających z innych źródeł rynkowych informacji".

Z czasem może to powodować „pewien problem w zakresie jakości oddawania obrazu rynku przez dane z systemu MerlinX" – uważa Betlej.

Jakie zjawiska mają wpływ na sprzedaż wycieczek w biurach podróży? – pyta Betlej i wylicza, że są to: mały wzrost wynagrodzeń w Polsce („wpływ tego czynnika jest jednak na razie ograniczony z tego powodu, że działa on z opóźnieniem i może być negatywnie istotny dopiero gdy przedłuży się na okres sprzedaży first minute nowego sezonu" – zastrzega), mały w stosunku do rozwoju gospodarczego optymizm konsumentów (wina mało skutecznego przekazu mediów „bliskich rządowi"), większy od spodziewanego wzrost cen wycieczek i ogromny popyt na bilety tanich linii lotniczych („w tym sezonie to prawdopodobnie najważniejszy z czynników osłabiających sprzedaż w branży, a jednocześnie swego rodzaju fenomen, zwłaszcza biorąc pod uwagę wysokie tegoroczne ceny" tych biletów).

Polska B jeszcze kupuje wakacje

Ze statystyk wynika – pisze dalej autor - że w ostatnich dwóch tygodniach wzrosła popularność Bułgarii i Albanii jako kierunków wakacyjnych. Jednak ich możliwości w tym względzie są już na wyczerpaniu z powodu znacznego ich wyprzedania. W tej sytuacji pewnej poprawie uległa sprzedaż Grecji, w której są jeszcze ciekawe i niezbyt kosztowne oferty. Na lepszą sprzedaż może również niebawem liczyć Egipt, który niedługo zostanie nieomal sam na placu boju, bo ma „wybitnie korzystny stosunek jakości do ceny".

Na wykresie przygotowanym przez Traveldatę na podstawie danych z sieci agencyjnej Wakacje.pl, widoczne jest także wytracanie tempa sprzedaży przez Turcję, co jest efektem relatywnie wysokich cen i ograniczenia liczby ofert przez touroperatorów – uważa ekspert. „Ku końcowi zmierza także opadanie znaczenia Hiszpanii w ogólnej sprzedaży, choć jej sytuacja w tym zakresie w dość istotnym stopniu może zależeć od późnoletniej polityki cenowej tanich linii".

Wrześniowe wakacje pod lupą

W części materiału poświęconej porównaniom cen wyjazdów z biurami podróży Traveldata wzięła pod lupę te z wylotami w okresie od 4 do 10 września 2017 roku. Zebrała je 11 sierpnia i porównała z cenami z 4 sierpnia, a także z cenami sprzed roku, czyli z 12 sierpnia 2016 roku.

Ponieważ imprezy z wylotami w tygodniu 4 - 10 września są już imprezami last minute, dość duży stopień wyprzedania wycieczek spowodował zmniejszenie liczby dostępnych ofert i dlatego bieżące porównania, zwłaszcza na niektórych bardzo popularnych kierunkach mogą nie być tak adekwatne, jak miało to miejsce, gdy dostępna była pełna liczba ofert, a liczba porównywanych hoteli w porównaniu z obecnym zestawienie była przeważnie o około 20 procent większa – zastrzega autor.

W ostatnim tygodniu średnia cena wycieczek na pierwszy pełny tydzień września odnotowała nieduży spadek, a mianowicie o 13 złotych. Największe zniżki średnich cen zanotowano tym razem na Cyprze, w Portugalii i na Majorce – o odpowiednio 179, 147 i 105 złotych, a największe zwyżki wystąpiły na Teneryfie – o 131 złotych, na Chalkidiki i Lanzarote – o 88 i 76 złotych.

Zmiany cen wycieczek w ostatnim tygodniu obrazuje mapa

Badanie średniej ceny imprez wobec ceny sprzed roku pokazało, że różnica wyniosła 170 złotych. Wyższe najczęściej ceny wycieczek, wobec sezonu poprzedniego, mają również wyjazdy w pierwszym tygodniu września, choć ich skala nie jest tak duża jak przed miesiącem.

Turcja liderem podwyżek

Najbardziej w ciągu roku podrożały wakacje wrześniowe w Turcji - o 262 złote. Ceny wycieczek do tego kraju drożeją od połowy czerwca - podaje autor analizy.

Również podróże na Wyspy Kanaryjskie są dużo droższe niż przed rokiem, bo średnio o 255 złotych. Więcej niż średnia podrożały Gran Canaria (340 zł), Teneryfa (278 zł) i Fuerteventura (265 złotych), a kierunkiem tonującym średni wzrost była wyspa Lanzarote (136 złotych).

Trzecią pozycję w rankingu podwyżek zajmowała Grecja. Wyjazdy do tego kraju średnio były podczas badania przez Traveldatę droższe niż rok temu średnio o 222 złote. Największy wzrost zanotowano na Krecie – o 321 złotych. Więcej kosztowały też wyjazdy na Korfu (258 zł), Kos (246 zł), Rodos (208 zł) i Zakintos (205 złotych).

Podwyżki dotknęły również Bułgarię. Tym razem różnica w cenie na wrzesień tego roku w porównaniu z poprzednim sezonem wyniosła 178 złotych. „Warto zauważyć, że jest to jedyny kierunek na którym różnica cen rok do roku we wrześniu jest wyższa niż w sierpniu. Tej dodatniej dynamice zmian cen sprzyja również większa niż zwykle różnica średnich cen wycieczek pomiędzy Bułgarią oraz głównym konkurentem do względów turystów z tego obszaru, czyli Turcją" – komentuje Betlej.

Na piątej pozycji na liście zmian cen rok do roku – podobnie jak miało to miejsce w sierpniu –pozostaje Egipt, gdzie średnia cena była podczas badania o 158 złotych mniejsza niż przed rokiem.

Z mniejszych kierunków wyraźnie największe dodatnie różnice cen rok do roku zanotowały dla wrześniowych wyjazdów dość tanie o tej porze w ubiegłym sezonie Cypr, Tunezja i Majorka – o 362, 343, 310 złotych. Znacznie mniejszy wzrost cen wycieczek dotyczył Malty i Maroka – o 50 i 25 złotych, a spadły ceny wycieczek do Portugalii – o 72 złote – podaje Betlej.

Jak można zauważyć, największe spadki procentowe po zakończeniu wakacji obejmują Bułgarię i Turcję, co ma zapewne związek z rodzinnym charakterem wyjazdów do tych krajów. Spadek w „rodzinnym" Egipcie jest znacznie mniejszy, ponieważ należy on do kierunków całorocznych, a poza tym w tym sezonie jest już tak tani, że na dalsze zniżki cen nie ma już właściwie miejsca. Relatywnie nieduże spadki notują też całoroczne Wyspy Kanaryjskie i modna w tym roku sezonowa Albania – komentuje autor.

Coral Travel trzyma niskie ceny

Porównania zmian cen rok do roku u głównych organizatorów turystyki wskazują, że jedynie w biurze podróży Coral Travel Wezyr Holidays ceny były niższe niż rok temu, a i to niewiele, bo o 15 złotych. Warto dodać, że jego oferta była w zeszłym sezonie o tej porze dość droga. Ta sama uwaga dotyczy biura Exim Tours, które podczas badania przez Traveldatę miało średnio o 70 złotych droższe wyjazdy.

Wzrost cen w granicach średniej (teraz jest to 170 złotych) prezentowała Itaka, przy czym trzeba zaznaczyć, że wzrost cen u tego organizatora był przed rokiem najmniejszy, a także, że wzrosły one zdecydowanie najmniej, jeżeli weźmiemy pod uwagę okres ostatnich dwóch sezonów łącznie. W pozostałych dużych biurach roczne zwyżki średnich cen przekraczały przeciętną i mieściły się w granicach 253-336 złotych – wyjaśnia ekspert.

W liczbie najniższych cen wycieczek (pierwsze lub drugie miejsce na 24 kierunkach, w trzech kategoriach hoteli) na pozycji lidera w tym sezonie pozostawała Itaka z liczbą 26 najbardziej atrakcyjnych ofert, wyprzedzając biura Coral Travel Wezyr Holidays i Exim Tours (22 i 16 takich ofert).

Spośród mniejszych organizatorów dużą liczbę atrakcyjnych cen oferowały biura Net Holiday (10), Sun & Fun (9) i 7islands (7).

Przez wiele tygodni na czele tabeli pokazujących ceny w szczycie sezonu wakacyjnego niemal niezmiennie królowały biura Itaka i Grecos Holiday. W ostatnim tygodniu zestawienie obrazujące sytuację odnośnie wyjazdów w pierwszym pełnym tygodniu września było podobnie, z tą różnicą, że wymienionych organizatorów nieznacznie wyprzedziły zwykle niedrogie w końcowej fazie sezonu biura Coral Travel Wezyr Holidays i Net Holiday.

Biura podróży konkurencyjne wobec tanich linii

Średnie ceny przelotów na kierunkach turystycznych liniami Ryanair z wylotami w badanym okresie (4-10 września) nieco spadły wobec cen zestawienia sprzed miesiąca, a mianowicie z 1100 do 1064 złotych, czyli o 3,3 procent – autor przechodzi do omówienia sytuacji w tanich liniach lotniczych.

Spadek na kierunkach kanaryjskich był znacząco większy - z 1488 do 1312 złotych, czyli o 11,8 procent, a na pozostałych kierunkach średnie ceny spadły stosunkowo niewiele - z 1022 do 1014 złotych, a zatem 0,8 procent. Największe zniżki cen przelotów miały miejsce na trasach z Warszawy do Alicante i z Krakowa na Cypr – o 620 i 518 złotych, a zwyżki na trasach z Warszawy na Sycylię i z Wrocławia do Lizbony – o 575 i 545 złotych – wylicza autor.

Średnie ceny przelotów Wizz Airem wobec cen sprzed miesiąca również spadły, ale w większym niż u konkurenta stopniu – z 893 do 772 złotych, czyli o 13,5 procent. Najbardziej staniały przeloty z Warszawy na Maltę i do Alicante – o 384 i 340 złotych, a zdrożały z Warszawy na Sardynię i z Katowic na Lanzarote – o 135 i 60 złotych.

Jak zauważa prezes Traveldaty, relatywnie niski spadek cen biletów w tanich liniach powoduje, że wraz z przybliżonym spadkiem cen pokojów hotelowych średnia obniżka cen wyjazdów organizowanych samodzielnie na kierunkach turystycznych przekracza niewiele 300 złotych, a zatem jest dość istotnie mniejsza od średniego spadku cen wycieczek w biurach podróży, który wyniósł prawie 530 złotych. Oznacza to, że przy wylotach we wrześniu, w porównaniu ze szczytem sezonu, biura podróży dodatkowo zyskały na konkurencyjności wobec wycieczek aranżowanych przez turystów samodzielnie. Dotyczy to zwłaszcza późniejszego okresu sprzedaży, gdy ceny w tanich liniach bywały szczególnie wysokie, a wybór hotelowych pokojów był już znacząco ograniczony.

W porównaniu rok do roku średnie ceny w Ryanairze na kierunkach turystycznych wzrosły z 923 do 1065 złotych, a zatem o 15,4 procent.

W Wizz Airze średnia cena ukształtowała się na poziomie nieznacznie wyższym niż przed rokiem, spadła z 770 do 772 złotych, czyli o 0,3 procent.