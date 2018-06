W Niemczech sprzedaż "lastów" stanęła

Mundial, a może świetna przedsprzedaż oferty letniej – powody, dla których w Niemczech sprzedaż last minute przystopowała, nie są jasne. Touroperatorzy próbują ratować sytuację, obniżając ceny

Wakacje w ramach last minute nie sprzedają się w tej chwili zbyt dobrze - przyznają niemieccy touroperatorzy. Powody tego trendu nie są dla nich jasne, jedni tłumaczą go odbywającymi się właśnie mistrzostwami świata w piłce nożnej, inni świetną przedsprzedażą oferty letniej, a jeszcze inni planami spędzenia urlopu we własnym kraju, informuje portal Travel Talk.

Okazuje się, że w tej chwili tanio można kupić wycieczki nie tylko do Turcji czy Tunezji, ale też na bardzo popularną Majorkę. Ceny spadają na łeb, na szyję, na przykład linia lotnicza Laudamotion sprzedaje bilety w jedną stronę za mniej niż 100 euro, oferta ta włączana jest przez touroperatorów do pakietów tworzonych dynamicznie. I tak L'tur oferuje pobyt w połowie lipca, w znanym czterogwiazdkowym hotelu za 630 euro od osoby. Tanie wakacje można zarezerwować też w Lufthansa Holidays, która w nowootwartym obiekcie Sky Bel by Bluebay na Majorce oferuje wakacje za 466 euro z przelotem Lufthansą, Condorem, Eurowingsem lub Laudamotion. Z kolei wypad do Barcelony z trzema noclegami touroperator ten oferuje już od 255 euro. Z kolei organizator należący do HLX Touristik kusi atrakcyjnymi wylotami do dalekich krajów. Na przykład na podróż do Nowego Jorku z dwoma noclegami i przelotem wystarczy 499 euro od osoby.