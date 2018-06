Cook: Nie ważne gdzie, ważne w jakim hotelu

Hotele jako wakacyjne kierunki, rosnący popyt na luksusowe podróże rodzinne i łączenie obsługi przez internet ze stacjonarną - to trendy, na które zwraca uwagę Thomas Cook w wakacyjnym raporcie

Thomas Cook opublikował drugą edycję „Raportu wakacyjnego". Jego analitycy zauważyli, że rośnie trend określany mianem „staycation". Okazuje się, że tak jak kiedyś klientom zależało na kraju czy regionie wakacyjnym, tak dziś coraz większą wagę przywiązują do hotelu, w którym spędzą wakacje. Te ostatnie same stają się więc celami podróży. To jeden z powodów, dla których Thomas Cook stawia na rozwój własnych marek hotelowych i dopasowanie ich do potrzeb różnych grup klientów.

Kolejny trend to podróże luksusowe – od 2014 roku liczba wyjazdów w tym segmencie wzrosła o 18 procent, co w wypadku Cooka widać po statystykach rezerwacji hoteli marki Signature Finest Selection. – Oczekują oni nie tylko ekskluzywnego zakwaterowania, wyjątkowych dań i napojów, ale też bezpośredniego kontaktu i zindywidualizowanej obsługi – mówi prezes Thomasa Cooka na Europę centralną i wschodnią Stefanie Berk. Zainteresowanie wyjazdami najwyższej jakości widać też wśród rodzin z dziećmi, udział tej grupy w sieci Signature Finest Selection wynosi już 22 procent.

Cook, badając trendy, odniósł się również do cyfryzacji. Z ankiety przeprowadzonej przez koncern wśród klientów wynika, że 55 procent z nich szuka wyjazdów w internecie, ale rezerwuje je w biurze stacjonarnym.

„Overtourism" to kolejny obszar, z którym w ostatnim czasie musi się zmierzyć turystyka wyjazdowa. Z jednej strony rosnąca liczba podróżnych to większe przychody, ale z drugiej -obciążenie dla mieszkańców najpopularniejszych krajów i regionów. W rozdziale poświęconym temu problemowi Cook pokazuje, jak można przeciwdziałać przeciążeniu turystyką masową. Zdaniem Berk trzeba współpracować z władzami na miejscu i odpowiednio sterować popytem.