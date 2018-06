Ipsos: Polacy pytają, z kim pojadą na wakacje

87 procent Polaków deklaruje, że interesuje się czy biuro podróży, z którym mają jechać na wakacje, jest wiarygodne - pokazuje sondaż Ipsosu

Sondaż* powstał na zlecenie platformy Kapitalni.org z poradami konsumenckimi na różne tematy. Z tych 87 procent Polaków, którzy wyjeżdżają na zorganizowane wakacje, 30 procent mówi, że robi to, upewniając się czy touroperator działa legalnie. Prawie co piąty (18 procent) odwołuje się do opinii internautów, a co siódmy (14 procent), wybierając biuro podróży, pyta jak długo działa ono na rynku.

8 procent ankietowanych zdaje się w tej mierze na opinie znajomych. Tyle samo docieka, czy organizator wycieczki zabezpiecza finansowo klientów na wypadek swojego bankructwa.

Co ciekawe 9 procent osób biorących udział w badaniu deklaruje, że sprawdza czy organizator ich wakacji nie jest za długi wpisany do jednego z biur informacji gospodarczej (np. ERIF, KRD czy BIG Info Monitor).

*Badanie przeprowadzone przez firmę Ipsos metodą CAWI, na grupie n=801 Polaków w wieku 20-55 lat.