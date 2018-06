Betlej: Niskie ceny wakacji przesuwają się na lipiec

Biura podróży walczą o sprzedanie wycieczek obniżając ich ceny. Niestety, zaczyna to dotyczyć także pierwszych tygodni lipca – zwraca uwagę ekspert

Wprawdzie – jak pokazał ostatni raport Polskiego Związku Organizatorów Turystyki – z tygodnia na tydzień sprzedaż wycieczek w biurach podróży wzrosła prawie o 20 procent, ale trzeba pamiętać, że wcześniejszy tydzień był tygodniem z długim weekendem – opisuje prezes Instytutu Badań Rynku Turystycznego Traveldata Andrzej Betlej w cotygodniowym podsumowaniu sytuacji w turystyce wyjazdowej.

Dalej wskazuje, że dynamika dwuletnia zmian w sprzedaży wyjazdów zgodnie z raportami PZOT wyniosła nieduże 8,4 procent, podczas gdy tydzień wcześniej sięgnęła 5,1 procent, a przed dwoma tygodniami 42,9 procent.

Według niego słabnącą dynamikę sprzedaży wycieczek powodować mogą takie przyczyny jak dość typowe dla tej pory roku osłabienie nastrojów konsumenckich, mistrzostwa świata w piłce nożnej w Rosji i dobra pogoda w kraju.

Zdaniem eksperta rzeczywista sprzedaż wycieczek jest jednak lepsza niż pokazują to statystyki z systemu MerlinX, gdyż „nie uwzględniają one imprez sprzedawanych przez biuro TUI Poland, w którym dynamika wzrostu ich liczby znacząco przekracza średnią dla reszty branży, jak również części sprzedaży niektórych innych organizatorów o akurat większej dynamice niż średnia w systemie MerlinX".

Jak pisze Betlej, w biurach podróży ceny wycieczek z bliskimi terminami wylotów nadal są wyjątkowo małe i jeszcze spadają. Co widać już nawet po cenach imprez z wylotami w drugim tygodniu lipca, a więc już w terminie wakacyjnym. Średnia zniżek przekraczała 110 złotych, a tym razem oparły im się jedynie kierunki egipskie i tunezyjska Dżerba.

Na podstawie statystyk podawanych przez sieć agencyjną Wakacje.pl Traveldata pokazuje ruch cen na wykresie.

Omawiając wyniki sprzedaży w Wakacjach.pl autor podaje, że w ostatnim tygodniu rósł udział w ogólnej puli sprzedaży takich krajów jak Grecja (o 0,48 procent), czego jedną z przyczyn mogą być niższe ceny tego kierunku na tle kierunków konkurencyjnych, i Bułgarii (o 0,15 procent). Niemal nic się nie zmieniło w wypadku Albanii (wzrost o 0,04 procent) i Tunezji (spadek o 0,04 procent). Dwa kraje, Hiszpania i Turcja, zanotowały spadek udziału w ogólnej puli sprzedanych wakacji o 0,17 procent. Ale najgorzej wypadł po ostatnim tygodniu Egipt, który opuścił się o 0,27 procent.

Prezes Traveldaty pilnie śledzi kampanię wyborczą w Turcji. Jak już wcześniej pisał, warto to robić, ponieważ wynik wyborów w tym kraju – prezydenckich i parlamentarnych, zapowiedzianych na 24 czerwca – może zaważyć na warunkach organizowania turystyki do tego kraju. Opisuje więc szczegółowo rozkład sił w tureckiej polityce, według sondaży.

Jeśli prezydentem zostanie na kolejną kadencję Recep Erdogan – pisze ekspert - ale będzie sprawować władzę bez większości w parlamencie będzie to rozwiązanie dla polskiej branży turystycznej generalnie pozytywne. Oznaczać będzie bowiem utrzymanie statu quo, a co za tym idzie utrzymanie „wystarczającego poziomu bezpieczeństwa w kraju". „Warto jednak brać pod uwagę, że obecny prezydent, dotąd utrudniający dostęp tzw. tanim liniom do rynku rejsowych przewozów lotniczych, może jednak zmienić zdanie, gdy sytuacja gospodarcza i postrzeganie Turcji jako celu turystycznych wyjazdów zmieni się tak bardzo, że potrzebny będzie nowy impuls do wzmocnienia tej tak ważnej dla Turcji gałęzi gospodarki" - ostrzega Betlej.

Przechodząc do analizy cen wyjazdów z biurami podróży autor ujawnia, że według badania Traveldaty w minionym tygodniu średnia cena wycieczki z wylotem między 6 a 12 sierpnia spadła o 13 złotych.

Z kolei badanie średniej ceny imprez wobec cen sprzed roku pokazało, że pozostała ona bez zmian co jest o tyle zaskakujące, że cena paliwa lotniczego była zdecydowanie większa niż przed rokiem (2,8 wobec 2,1 złotego za litr, czyli aż o jedną trzecią. Wpływ tego czynnika dodatkowo wzmacniał tańszy złoty, który osłabł w skali 12 miesięcy dla rozliczeń turystycznych o prawie 1,5 procent. „W rezultacie czynniki zmian cen paliwa i kursów złotego liczone łącznie działały w kierunku podwyższania średniego poziomu kosztów wycieczek o około 125-135 złotych".

Na wykresie widoczna jest nieco zaskakująca zmiana na pozycji lidera wzrostu średniej ceny wycieczek rok do roku, którym został Egipt (+101 złotych), który zepchnął na drugie miejsce (+80 złotych) Turcję. Wzięło się to stąd, że przed rokiem miało miejsce wyraźne obniżenie cen - wyjaśnia autor.

Wśród dużych i średnich organizatorów - opisuje - kolejny raz największe obniżki średnich cen wobec ubiegło sezonu wykazują oferty TUI Poland i Grecos Holiday, które są tańsze średnio o około 250 i 130 złotych, a w mniejszej skali obniżyły się średnie ceny ofert Itaki – o około 50 złotych. Oferty pozostałych biur są droższe niż przed rokiem od 12 do 212 złotych.

W perspektywie tego i poprzedniego sezonów liczonych łącznie, w najmniejszym stopniu wzrosły średnie ceny w Itace – o około 45 złotych, a w większym i dość zbliżonym stopniu w TUI Poland, Sun & Fun i Coral Travel Wezyr Holidays – o około 120 i po 135 złotych.

Jeśli popatrzeć na liczbę najniższych cen wycieczek (pierwsze lub drugie miejsce w wypadku 24 kierunków i w trzech kategoriach hoteli), to pozycję lidera nadal zajmuje Itaka (30 takich ofert), wyprzedzając Rainbow (istotnie obniżyło ceny) i Exim Tours (po 21 ofert) oraz biuro Coral Travel Wezyr Holidays (18 ofert) - wylicza Betlej.

Najwięcej najniższych cen wakacji w Egipcie oferował w zeszłym tygodniu Coral Travel - 8 ofert. Wakacje w Grecji były najtańsze w Itace (12 ofert) i Net Holiday (9 ofert), a na Wyspach Kanaryjskich - Rainbow (8 ofert) i Itaka (7 ofert). Do Turcji najtaniej można było kupić podróż w Coral Travel (6 ofert) i Itace (3 oferty). W wypadku Bułgarii najtańsze wyjazdy oferowała Itaka. W powracającej na rynek turystyczny Tunezji z kolei Exim Tours (4 oferty).

W zestawieniu w tabeli skład pierwszej trójki organizatorów pozostał taki sam jak przed tygodniem, zmiany dotyczyły dalszych pozycji. Po znaczącej obniżce cen w tabeli pojawił się Rainbow, a po zwyżkach cen pierwszą siódemkę opuściły Exim Tours i 7islands. O trzy pozycje w górę przesunęło się biuro Net Holiday, które w zeszłym tygodniu nieco opuściło ceny - opisuje Betlej.