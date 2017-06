Kompas Wakacyjny 2017: Itaka bierze Hiszpanię i Portugalię

Taki wynik przynosi głosowanie agentów turystycznych w konkursie na najlepsze produkty turystyczne biur podróży Kompas Wakacyjny 2017.

Hiszpania i Portugalia wraz z ich wyspami na Oceanie Atlantyckim to jeden z najróżnorodniejszych i najbogatszych pod względem infrastruktury hotelowej regionów turystycznych świata. Zadanie przed jakim stanęli agenci nie było więc łatwe. Najlepiej świadczy o tym fakt, że wskazali oni ogółem aż 100 różnych obiektów, jako te, które warte są uwagi.

Pośrednio dzięki temu wśród najlepiej ocenionych znalazło się aż siedem obiektów, ponieważ cztery uzyskały tyle samo głosów (zamknęliśmy listę na obiektach z co najmniej czterema wskazaniami). Przy czym zwycięski hotel zgarnął całkiem przyzwoitą liczbę 11 wskazań.

Trzy pierwsze miejsca przypadły Hiszpanii, ale w czołówce znalazły się też dwa obiekty leżące w Portugalii. Warto przypomnieć, że rok temu w tej kategorii wygrał hotel portugalski, który tym razem zajął trzecie miejsce. Z kolei tegoroczny zwycięzca rok temu notowany był na miejscu czwartym. Ciekawie jest porównać głosowania z dwóch lat: „Kompas Wakacyjny 2016 – Itaka iberyjskim liderem").

Wyniki głosowania w kategorii „Najlepsze hotele na wypoczynek w Hiszpanii i Portugalii"

1. Be Live Experience Playa La Arena, 4,5*, Hiszpania, Teneryfa. Organizatorzy: Itaka, Rainbow. Liczba wskazań: 11

Opinie agentów: „Wysoki standard, dobry serwis, dobre jedzenie, czysto, miła obsługa, fajne położenie, nasz pewniak na Teneryfie". „ Piękne wnętrza, spokojniejsze położenie hotelu, pokoje po remoncie, bardzo dobra kuchnia, hotel dla wymagającego gościa, wiele atrakcji dla dzieci, animacje dla całej rodziny". „Malowniczo położony ,świetna kuchnia, bliskość plaży, dużo zieleni, super infrastruktura".

2. Elba Carlota, 4,5*, Hiszpania, Fuerteventura, Organizatorzy: Rainbow, TUI, Neckermann. Liczba wskazań: 6

Opinie agentów: „Zawsze zadowoleni klienci, bardzo dobre jedzenie, świetne położenie, wysoki standard i ładne pokoje". „Blisko z lotniska, dwa duże baseny, bardzo dobre, urozmaicone jedzenie".

3. R2 Rio Calma, 5*, Hiszpania, Fuerteventura, Organizator: Itaka. Liczba wskazań: 5

Opinie agentów: „Jeden z lepiej sprzedających się hoteli na wyspach w kategorii hoteli luksusowych, rewelacyjna relacja jakość – cena". „Jeden z lepszych hoteli na Fuerteventurze, bardzo wysoki standard usług, przepiękne pokoje, pyszne jedzenie, położony obok najpiękniejszej plaży na wyspie – Sotavento". „Nowoczesny i oryginalny, z pięknym ogrodem i alejkami spacerowymi, bardzo dobra kuchnia, duże i eleganckie pokoje, najwyższy poziom usług".

4. Auramar,3,5*, Portugalia, Algarve. Organizatorzy: Itaka, Rainbow, Net Holiday. Liczba wskazań: 4

4. Barcelo Punta Umbria, 4,5*, Hiszpania, Costa de la Luz. Organizator: Itaka. Liczba wskazań: 4

4. Vila Gale Santa Cruz, 4*, Portugalia, Madera. Organizatorzy: Rainbow, Net Holiday. Liczba wskazań: 4

4. Origo Mare P&V Village Club, 4,5*, Hiszpania, Fuerteventura. Organizatorzy: Itaka, TUI. Liczba wskazań: 4

Najwięcej, bo 77, zgłoszono hoteli hiszpańskich. Portugalskich – 23. Położenie tych pierwszych jest następujące: Fuerteventura: 17, Teneryfa: 13, Costa Brava: 9, Gran Canaria: 9, Lanzarote: 9, Majorka: 8, Costa de la Luz: 5, Costa Almeria: 3, Costa del Sol: 3, Ibiza: 1. Natomiast portugalskich układało się tak: Algarve: 15, Madera: 7, Wybrzeże Lizbońskie: 1. Z tego zestawienie widać, że stosunkowo niewielki region portugalski, Algarve, lokuje się na drugim miejscu, zaraz po kanaryjskiej Fuerteventurze, a przed popularną Teneryfą, a Madera niewiele ustępuje Majorce.

W zestawieniu znalazły się hotele o dużej rozpiętości standardu – od 2 do 5 gwiazdek. Cieszy nas, że agenci mieli odwagę wskazywać obiekty różnych kategorii. Namawialiśmy ich bowiem, żeby kierowali się własnymi ocenami i wyszukiwali miejsca, które nie koniecznie są oczywiste, a jednak warte zauważenia. Najwięcej jednak nasi jurorzy zgłosili obiektów z czterema gwiazdkami: hotele 3* - 6; hotele 3,5* - 7; hotele 4* - 48; hotele 4,5* - 21; hotele 5* - 17.

Ktoś, kto choć trochę zna rynek touroperatorski w Polsce, wie, że zdecydowanym liderem, jeśli chodzi o region Hiszpanii i Portugalii jest tu biuro podróży Itaka. To ono ma najbogatszą ofertę wypoczynku w tej części basenu Morza Śródziemnego i na Wyspach Kanaryjskich, wysyła tam z Polski najwięcej klientów. Już po stawce zwycięskich hoteli widać, że nazwa Itaki pojawia się najczęściej, bo aż pięć razy. Drugi jest pod tym względem Rainbow – cztery razy.

Jeśli jednak wziąć pod uwagę wszystkie głosy, jakie padły w naszym konkursie, widać miażdżącą przewagę lidera polskiego rynku nad konkurencją. Na 100 hoteli wymienionych przez agentów aż 49 to obiekty z oferty Itaki, w tym 25, które można znaleźć tylko u niej. Na drugim miejscu w tej konkurencji uplasował się TUI z 27 hotelami, w tym 11 na wyłączność, na trzecim Neckermann, który ma 25 obiektów, ale tylko 5 na wyłączność, a na czwartym Rainbow z 22 hotelami, z czego 8 na wyłączność. Pozostali gracze to: Net Holiday - 11 (4 na wyłączność), Exim – 11 (1), Coral Travel Wezyr Holiday – 9 (2), Prima Holiday – 5, Ecco Holiday – 4, Grecos – 1, Olimp – 1 i Regobis – 1.

OPINIA

Piotr Henicz, wiceprezes biura podróży Itaka

- Cieszymy się bardzo z dobrego wyniku Itaki i z wyrażonego w ten sposób uznania agentów dla jej oferty. Lista zwycięzców konkursu Kompas Wakacyjny 2017 jednoznacznie wskazuje na pełen profesjonalizm agentów i ich dużą wiedzę, jeśli chodzi o preferencje klientów.

Znam większość zwycięskich hoteli i potwierdzam ich wysoki standard i adekwatność cen do ich świadczeń.

Rok 2016 był bardzo dobry dla hiszpańskich hotelarzy, w związku z czym ceny hoteli nieco wzrosły, ale nadal są atrakcyjne dla Polaków. Widać dominację hoteli wysokiej klasy, a to pokazuje, że klienci nie szukają najtańszych ofert, wybierają znane hotele, do których przyjeżdża „cała Europa". Są to głównie hotele sieciowe, mające ponad 250 pokojów, bogato wyposażone we wszystkie atrakcje. Klienci lubią hotele sieciowe, często po udanym pobycie w jednym, szukają kolejnego tej marki w innym miejscu.

Bardzo cieszy pierwsze miejsce hotelu Be Live Experience Playa La Arena na Teneryfie, który leży tylko parę kroków od egzotycznej Playa de la Arena i niedaleko od słynnych klifów Los Gigantes. Także R2 Rio Calma na Fuerteventurze zasługuje na miejsce na podium. Podoba się klientom, są oczarowani jego kolonialnym stylem, elegancją i pięknymi widokami.

Wyjątkowe miejsce i wyjątkowy hotel to Barceló Punta Umbria na hiszpańskiej Costa de la Luz. Lasy piniowe i plaża ciągnąca się kilometrami, błękitne morze i wspaniała pogoda pozwolą ładować akumulatory na cały rok. Andaluzyjska architektura hotelu i specyficzna atmosfera Costa de la Luz odpowiadają klientom.

Barceló Punta Umbria został wyróżniony certyfikatem jakości „Q" przez Hiszpańską Izbę Turystyki.

Dwa wyróżnione portugalskie hotele leżą w niesamowitych miejscach. Hotel Auramar w Algarve jest wkomponowany w skaliste wzgórze ze wspaniałym widokiem na ocean. Są przy nim dwie, wyróżnione Błękitną Flagą plaże. Vila Gale Santa Cruz na Maderze to kolejny wyjątkowy hotel i świetny wybór na wakacje - nad oceanem, z widokiem na wyspy Desertas, ma eleganckie, wysmakowane wnętrza i formułę all inclusive, co na Maderze jest rzadkością.

Podsumowując, każdy ze zwycięskich hoteli wart jest polecenia, każdy jest bardzo dobry w swojej klasie. Nie przypadkiem agenci doceniają te same hotele, którym wystawiają wysokie oceny klienci.

