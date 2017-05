W biurach podróży: Egipt tani niesłychanie

Najnowszy raport przyniósł informację, że w ostatnim tygodniu sprzedaż wyjazdów w biurach podróży, w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego, wzrosła o 33,9 procent. To sporo, jednak jak się przyjrzeć bliżej wynikom podawanym przez PZOT, okaże się, że wzrost sprzedaży najważniejszych z punktu widzenia touroperatorów wycieczek lotniczych, wyniósł jedynie 21,8 procent. Imponujący wzrost zanotowały natomiast biura podróży, które sprzedają same noclegi (tzw. dojazd własny), tej kategorii usług w zeszłym tygodniu sprzedały one o 227,3 procent więcej niż przed rokiem. Wzrost wyjazdów autokarowych wyniósł natomiast 16,1 procent.

Udział poszczególnych rodzajów imprez w omawianym tygodniu był następujący: 79,2 procent imprezy lotnicze, 15,2 procent autokarowe, a 5,1 procent – z dojazdem własnym (udziały nie sumują się do 100 procent, zapewne chodzi o to, ze część imprez trudno jednoznacznie zakwalifikować).

Jak zmieniała się sprzedaż w biurach podróży - ostatnie tygodnie, w porównaniu z tym samym okresem zeszłego roku

Skumulowany wzrost sprzedaży ofert organizatorów na ten sezon (od listopada 2016 roku) wyniósł po tym tygodniu – według PZOT – 29,8 procent.

Wśród najpopularniejszych kierunków niezmiennie pierwsze miejsce zajmowały Grecja i Hiszpania. Na trzecim miejscu znalazła się Turcja, która z każdym tygodniem odzyskuje turystów. Czwarte miejsce należało do Bułgarii a piąte do Włoch.

Najbardziej widoczny jest spadek zainteresowania klientów biur podróży wyjazdami do Egiptu (6. miejsce). Datuje się on od zamachu na tamtejsze kościoły koptów (chrześcijan egipskich) w Niedzielę Palmową. Złe wrażenie wzmogła jeszcze wiadomość o śmierci młodej Polki w Hurghadzie, która zmarła w niejasnych okolicznościach.

Za Egiptem w pierwszej dziesiątce znalazły się jeszcze: Chorwacja, Portugalia, Albania i Cypr.

Warto przyjrzeć się bliżej sytuacji z Egiptem. Widać w raportach PZOT, jak touroperatorzy, obniżając ceny, próbują zapełniać miejsca w samolotach nad Morze Czerwone. Ostatni raport pokazuje, że średnia cena, jaką zapłacili klienci, wynosiła1700 złotych. To, nawet jak na Egipt, który jest jednym z tańszych kierunków masowej turystyki, stawka bardzo niska. Trzeba pamiętać, że większość ofert wypoczynku w tym kraju obejmuje pakiet: przelot, noclegi w hotelach 4- lub 5-gwiazdkowych i wyżywienie all inclusive.

Na wykresie PZOT widać, jak spadała cena. Bardziej już chyba nie może zjechać, prawdopodobnie kolejny tydzień przyniesie podwyżkę, tym bardziej, że echa drastycznych wydarzeń powoli cichną i pamięć o nich przygasa, a przede wszystkim wraca świadomość, że nie miały one najmniejszego wpływu na jakość wypoczynku turystów.

Oto, jak w ciągu sześciu tygodni ewoluowała średnia cena wyjazdu do Egiptu: 2396 złotych, 2363 zł, 2292 zł, 2012 zł, 1809 zł, 1700 złotych.

Zmiana średniej ceny wyjazdów - wybrane kierunki, ostatnie tygodnie

Źródło wykresów: PZOT

*Raport obejmuje 21. tydzień roku, czyli okres od 22 do 28 maja 2017 roku. Polski Związek Organizatorów Turystyki przygotował go na podstawie informacji z systemu rezerwacyjnego MerlinX. Dane MerlinX pokazują prawdopodobnie wyniki nieco ponad połowy rynku. Nie zawierają jednak sprzedaży lub tylko mniejszą jej część, takich biur podróży jak Itaka, TUI, Rainbow czy Neckermann.