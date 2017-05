Kompas Wakacyjny 2017: Bałkany ze wskazaniem na Neckermanna

Znamy już wyniki konkursu na najlepsze produkty turystyki wyjazdowej Kompas Wakacyjny 2017. Kompas Wakacyjny* to konkurs, w którym zwycięzców, czyli najlepsze hotele i wycieczki, wskazują agenci turystyczni. Oni bowiem najlepiej znają produkty różnych biur podróży, mogą je porównać i polecić swym klientom.

Poznaj zasady i cel konkursu

Na naszą ankietę odpowiedziało 40 profesjonalnych doradców. W kategorii tzw. imprez pobytowych obejmującej Bułgarię, Chorwację, Rumunię, Albanię, Czarnogórę i Bośnię i Hercegowinę zgłosili oni aż 78 różnych obiektów. Oznaczało to spore rozproszenie głosów. Niemniej jednak pośród zgłoszonych obiektów kilka dostało wyraźniej więcej wskazań.

W efekcie w pierwszej piątce uplasowało się sześć hoteli. Dwa z nich dostały bowiem tyle samo punktów, dzięki czemu ex equo zajęły czwarte miejsce. W tej stawce tylko dwa hotele wystąpiły w zwycięskim zestawie w zeszłorocznej edycji konkursu. Przy czym jeden z nich, Iberostar Bellvue, awansował z trzeciego na pierwsze miejsce, a drugi, DIT Evrika Beach Club, spadł z drugiego na czwarte. Jednocześnie do czołówki przebiły się cztery nowe obiekty – na drugie miejsce wskoczył Meliá Grand Hermitage, na trzecie Sol Nessebar Mare & Bay, na czwarte albański Fafa Premium, a na piąte – czarnogórski Otrant.

Wyniki głosowania w kategorii „Najlepsze hotele na wypoczynek w Bułgarii, Chorwacji, Czarnogórze, Rumunii, Albanii"

1. Iberostar Bellevue, 5*/4,5*/4* (różnie oznaczany, w zależności od touroperatora), Czarnogóra, Budva – Becici. Organizatorzy, w ofercie których występuje: Itaka, Rainbow, Neckermann. Liczba wskazań w głosowaniu: 10.

Opinie agentów: „Wysoki standard usług, bardzo dobra lokalizacja blisko starówki w Budvie", „wysoka jakość, hotel dla rodzin i par, pięknie położony przy plaży, dobre opinie klientów, bardzo zadbany teren, miła obsługa, ciekawe baseny, restauracja z widokiem na morze, praktycznie przy plaży", „ładne pokoje, miła i profesjonalna obsługa, bezpośrednio przy plaży, w pobliżu Budvy, malownicze widoki, piękny ogród, wysoka jakość wykończenia pokoi", „blisko starego miasta, piaszczysta plaża, nowoczesne i przestronne pokoje, bogate animacje, dobre wyżywienie, duży basen, wszystko ok.".

2. Meliá Grand Hermitage, 5*, Bułgaria, Złote Piaski. Organizatorzy: Itaka, Rainbow, TUI, Wezyr, Neckermann, Prima Holiday, Exim, Best Reisen. Liczba wskazań: 9.

Opinie agentów: „Świetna plaża i jedzenie, bardzo wysoka jakość, piękne otoczenie, blisko plaży, luksusowe spa", „lokalizacja, super plaża, świetny stosunek jakości do ceny" „dla wymagających - a takich hoteli w Bułgarii nie ma zbyt wiele", „kilka restauracji z pysznym jedzeniem, dobrze wyposażone pokoje".

3. Sol Nessebar Mare & Bay, 4*+, Bułgaria, Słoneczny Brzeg. Organizatorzy: Itaka, Wezyr, Neckermann, Exim. Liczba wskazań: 8.

Opinie agentów: „Rodzinny hotel z klubem animacyjnym Lollo&Bernie, aquapark, świetny hotel dla rodzin z dziećmi, zjeżdżalnie, animacje i kuchnia", „ Bezpłatne leżaki i parasole na plaży, duże, przestronne pokoje, bogate animacje i zaplecze rekreacyjne", „ sieć hoteli Nessebar, dobry standard, wszystko bardzo dobre".

4. DIT Evrika Beach Club, 4*, Bułgaria, Słoneczny Brzeg. Organizatorzy: Itaka, TUI, Wezyr, Neckermann, Exim, Prima Holiday. Liczba wskazań: 7.

Opinie agentów: „Jakość, bardzo dobry dla rodzin z dziećmi, przy pięknej plaży, blisko rozrywkowego Słonecznego Brzegu", „aquapark, atrakcje dla dzieci, darmowy serwis (plażowy), bardzo dobre oceny klientów"; „rodzinny hotel z aquaparkiem".

4. Fafa Premium, 4*, Albania, Durres. Organizator: Itaka. Liczba wskazań: 7.

Opinie agentów: „Dobra jakość do ceny, bardzo dobry obiekt w swojej kategorii, zadbany teren, dobra obsługa i wyżywienie", „jest jednym z droższych 4*, ale ma rewelacyjnie niską cenę dla dziecka, dobry standard zakwaterowania, blisko centrum, bezpośrednio przy plaży, serwis plażowy w cenie", „Fajny hotel".

5. Otrant, 4*, Czarnogóra – Ulcinj. Organizator: Rainbow. Liczba wskazań: 6.

Opinie agentów: „Cena, położenie przy wspaniałej, długiej, szerokiej i piaszczystej plaży z darmowym serwisem, idealny dla uwielbiających plażowanie, blisko do centrum Ulcinija", „obsługa mówiąca po polsku - dla niektórych ważne, pokoje bardzo w porządku".

Na sześć hoteli wskazanych przez agentów jako najlepsze, trzy leżą w Bułgarii, dwa w Czarnogórze, a jeden w Albanii. Ciekawe, że do tej stawki nie dostał się żaden hotel z Chorwacji.

Również generalna klasyfikacja pokazała, że najpopularniejsze są hotele bułgarskie. W sumie agenci wskazali ich 41. Na drugim miejscu znalazła się Chorwacja z 16 obiektami, na trzecim zaś Albania z 11. Czarnogóra zyskała 9 nominacji, Rumunia 3, a Bośnia I Hercegowina – 1.

Jeśli popatrzeć na zwycięskie obiekty przez pryzmat organizatorów, widać tu sporą różnorodność, najczęściej pojawiają się jednak nazwy Itaki, Neckermanna i Wezyra. Tylko dwa hotele mają w Polsce po jednym przedstawicielu – albański Fafa Premium reprezentuje u nas Itaka, a czarnogórski Otrant – Rainbow.

Najmocniejszą reprezentację w naszym konkursie w tej bałkańskiej kategorii uzyskało biuro podróży Neckermann, którego aż 29 obiektów znalazło się wśród wskazanych przez jurorów jako godne uwagi. W tym 7 Neckermann ma jako jedyny w Polsce. Niewiele mniej, bo po 26 obiekty, mają Rainbow (9 na wyłączność) i TUI (3 na wyłączność). Za nimi plasują się zaś: Wezyr z 17 hotelami, Itaka z 16 (w tym 7 na wyłączność), Prima Holiday z 13 i Exim z 12. A dalej: Onholidays (8 hoteli), Sun&Fun (7), Best Reisen (6), Chritian Tour (5), Net Holiday (4), Vitkovice Tours (4), Ecco Holiday (3), Wygoda (3), Marco (2), Regobis (2), Gandalf Travel (1).

Można z dużym prawdopodobieństwem przewidzieć, że po obecnym sezonie wzrośnie udział albańskich hoteli, a to dlatego, że w tym roku zainteresowanie tym kierunkiem mocno wzrosło. Więcej hoteli i więcej turystów przełoży się na lepsze rozeznanie agentów w tym rynku.

Porównaj wyniki Kompasu Wakacyjnego 2017 z wynikami Kompasu Wakacyjnego 2016

OPINIA

Krzysztof Majda, menedżer produktu w Neckermann Polska

- Większość zwycięskich obiektów to typowe hotele rodzinne z dobrą infrastrukturą dla dzieci i z – cztery z nich – animacjami prowadzonymi dla nich po polsku. We wszystkich hotelach jest świetna obsługa, są też położone przy plażach. Zarazem nie są to hotele tanie.

To, że wybrali je agenci świadczy, że ich klienci je lubią, a to znaczy, że zadowoleni wrócą z Bułgarii do swoich doradców.

Rozumiem ten wybór i go popieram. Chętnie jednak ułożyłbym listę pięciu tańszych hoteli w Bułgarii, do których również można bez strachu wysłać turystów. Powiem więcej – w tych hotelach Neckermann Polska sprzedaje więcej pokojów niż w tych ogromnych. Zaliczam do nich czterogwiazdkowe Forest i Dolphin Marina oraz trzygwiazdkowe: Magnolię, Vita Park i Iskara.

Zauważyłem, że w tym roku wypadł ze ścisłej czołówki hotel Miramar w Obzorze, który w zeszłym roku w Kompasie Wakacyjnym zajął piąte miejsce. Rok temu miały go w ofercie Rainbow i Neckermann, ale w tym roku na wyłączność na polskim rynku przejęło go biuro podróży TUI.

Cieszę się, że przez siedem lat, odkąd zajmuję się w Neckermannie Bułgarią, udało mi się zabrać na study toury około 300 agentów i pokazać im infrastrukturę turystyczną tego kraju. Za kilka dni znowu wyjeżdżam z grupą 30 sprzedawców. W tydzień zobaczymy 25 hoteli przejedziemy całe wybrzeże Morza Czarnego od Konstancji do Primorska.

W tym roku Bułgaria sprzedaje się w Neckermannie bardzo dobrze, sprzedaliśmy wszystkie miejsca na maj, a na czerwiec już się kończą, prawie nie musimy stosować przecen typu last minute.

Myślę, że dobra passa Bułgarii jeszcze potrwa, bo tamtejsi hotelarze inwestują teraz na potęgę w swoje obiekty, takiego ruchu budowlanego jeszcze tam nie było. Jedni stawiają aquaparki, a inni wymieniają całe wnętrza, zostawiając tylko zewnętrzne ściany.

*Kompas Wakacyjny 2017

Turystyka.rp.pl poprosiła największych touroperatorów w kraju o wskazanie najlepszych ich zdaniem agentów turystycznych. Takich, którzy oferują wyjazdy wielu biur podróży, zarazem znani są z solidności, wiarygodności, a ich doświadczenie jest nie krótsze niż 5 lat.

Do nich rozesłaliśmy nasze ankiety. Odpowiedziało 36 biur agencyjnych. Na podstawie ich powstały listy najlepszych produktów turystyki.

Partnerem generalnym Konkursu na Najlepszy Produkt Turystyki Wyjazdowej Kompas Wakacyjny 2017 jest firma ubezpieczeniowa Europäische Reiseversicherung oddział w Polsce.

Partnerem konkursu jest także Tunezyjski Urząd ds. Turystyki