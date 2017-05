Statek Itaki zawinął do Gdańska

To właśnie nim klienci Itaki popłyną tej zimy na rejsy po Wyspach Kanaryjskich i na Maderę. Jednostka pływa pod portugalską banderą. Wcześniej dzierżawiły ją brytyjskie i niemieckie biura podróży.

Jak informuje Itaka, Ocean Majesty, który ma siedem pokładów pasażerskich może zabrać na raz 620 pasażerów i 250 osób załogi. Touroperator wynajął go w całości i zamierza zatrudnić na nim polską obsługę.

Podczas postoju w Gdańsku, statek odwiedził wiceprezes Itaki Piotr Henicz. Spotkał się z kapitanem Ioannisem Papangelisem. Ocean Majesty popłynął dalej z turystami do portów rosyjskich i do Helsinek. Ale wróci do Gdańska w kolejnym rejsie 11 czerwca. Wtedy też touroperator planuje zaprosić na niego swoich najlepszych sprzedawców. Razem z menedżerami firmy będą mogli oni zwiedzić statek, by go poznać i móc polecać klientom. Z kolei w listopadzie, na początku sezonu rejsowego, Itaka planuje zorganizować na statku konferencję dla 150 osób.

Wraz z wprowadzeniem do oferty rejsów zimowych biuro podróży zawiesiło sprzedaż, zapowiadanych wcześniej, rejsów letnich po Morzu Śródziemnym. Jak przyznaje Henicz, firma doszła do wniosku, że planowany statek Louis Aura nie spełnia jej kryteriów jakości. - Proponujemy klientom, którzy już wykupili te rejsy, atrakcyjniejsze rejsy zimowe, bez dopłaty. A jeśli komuś nie odpowiada termin, oferujemy mu inne nasze wycieczki na preferencyjnych warunkach - wyjaśnia. Zapewnia zarazem, że zimowe rejsy na pewno dojdą do skutku, bo umowa z armatorem jest już podpisana.