Betlej: Kręci się gospodarka, kręcą się podróże

Ratingi biur podróży 2017: Jak oni to robią

Betlej: To będzie rekordowy rok turystyki wyjazdowej

11,9 procent wzrosła, w porównaniu z tym samym okresem sprzed roku, w pierwszym tygodniu maja sprzedaż wycieczek lotniczych w biurach podróży według danych Polskiego Związku Organizatorów Turystyki. Choć może się to wydawać nie dużo, warto pamiętać, że mowa o tygodniu, w którym dwa dni, 1 i 3 maja, były dniami wolnymi od pracy, a w niektórych firmach nawet trzy dni, bo pracownicy mieli wolne i 2 maja – zauważa prezes Instytutu Badań Rynku Turystycznego Traveldata Andrzej Betlej we wstępie do cotygodniowej analizy wydarzeń.

Generalnie wzrost sprzedaży tegorocznego sezonu utrzymuje się więc na poziomie ponad 20 procent.

Temu trendowi – zdaniem eksperta – nie tylko nic nie zagraża, ale wręcz nadchodzące tygodnie powinny przynieść wyraźnie lepszą dynamikę sprzedaży wycieczek. „ jesteśmy [bowiem] w bardzo dobrym dla branży okresie i ponownie wchodzimy w tygodnie dynamicznego wzrostu sprzedaży. Tak korzystna koniunktura powinna utrzymywać się nawet przez 9 - 11 tygodni", czyli do czasu, gdy spadnie dynamika wzrostu realnych dochodów gospodarstw domowych.

Z raportu wynika również, że nadal dobrze sprzedaje się Turcja i Egipt, a niewielkie objawy spowolnienia zaczynają być widoczne jeśli chodzi o Grecję. Ten ostatni kierunek, niezwykle popularny, będzie w najbliższym czasie drożał – przewiduje Betlej. Przyczyna jest prosta – dwa największe biura, Itaka i Grecos Holiday, sprzedały już dużą część swoich ofert.

Następnie Betlej przeprowadza „krótki przegląd zasadniczych czynników kształtujących popyt" w turystyce, do których zalicza wzrost dochodów realnych gospodarstw domowych, optymizm konsumentów i malejące obawy przed terroryzmem.

Wskazuje także na TNS Consumer Index, który osiągnął najwyższą wartość od 9 lat. Przedstawia wykres przebiegu postrzegania przez Polaków perspektyw sytuacji gospodarczej Polski i perspektyw sytuacji finansowej własnych gospodarstw. Jak podkreśla, widać wyraźną cezurę czasową w postaci dojścia do władzy PiS. O ile za poprzedniego rządu ludzie oczekiwali dobrego stanu krajowej gospodarki, o tyle za obecnego jest odwrotnie.

„Warto jednak zauważyć, że od stycznia krzywa niebieska pierwszy raz przewyższyła brązową, choć na bardzo mizernym poziomie" – komentuje dane z wykresu.

Roi się od pozytywnych informacji

Wskazując na wydarzenia, mające pozytywny lub negatywny (plusy i minusy) wpływ na turystykę wyjazdową przypomina, że ostatnio nadeszło wiele dobrych ocen polskiej gospodarki. Zarówno z banków inwestycyjnych, agencji ratingowych (Moody's), czy instytucji międzynarodowych. „Zalewają nas różnorodne pozytywne rewizje wcześniejszych prognoz". W tym w ostatnią środę Komisja Europejska opublikowała nowe prognozy najważniejszych wskaźników gospodarczych dla krajów członkowskich Unii Europejskiej. Odnośnie Polski zawierają one szereg pozytywnych korekt najbardziej istotnych wskaźników gospodarczych, w tym tak ważnego jak przewidywane tempo wzrostu PKB, którego prognozę podniesiono z 3,2 do 3,5 procent. Stawia to Polskę na czwartym miejscu najszybciej rozwijających się państw UE, po Rumunii, Irlandii i Węgrzech.

Egipt i Turcja z „przeholowanymi" cenami

W drugiej części materiału Betlej skupia się na omówieniu badania jakie Traveldata prowadzi na cenach wyjazdów z biurami podróży. Zestawienie obejmuje ceny wakacje lotniczych wylotów na pierwszy pełny tydzień sierpnia (7 – 13 sierpnia), zebranych 11 maja. Porównuje zmiany tydzień do tygodnia (z 4 maja) i rok do roku (12 maja 2016 roku).

Co się okazuje? Że po dużym wzroście w pierwszym tygodniu maja (o 77 złotych) średnia cena wycieczek jeszcze poszła nieco w górę, a mianowicie o 14 złotych. Przy czym na ostatnie wyhamowanie zwyżek spory wpływ miały korekty, „zwłaszcza w odniesieniu do nieco przeholowanych cen na kierunkach wschodnich, jak Egipt, Turcja i Wyspy Kanaryjskie".

Największy spadek średniej ceny wyjazdu Traveldata odnotowała w wypadku Hurghady (przed tygodniem był tam największy wzrost) – o 131 złotych i na kanaryjskich wyspach Gran Canarii i Teneryfie – o 120 i 105 złotych. A największa zwyżka średniej ceny wystąpiła w Albanii, Maroku i na Chalkidiki –odpowiednio o 130, 113 i 94 złotych – relacjonuje Betlej

Zmiany cen wycieczek jakie miały miejsce w ostatnim tygodniu obrazuje mapa.

Grecja bryluje w podwyżkach

Badanie średniej ceny imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów z okresu pierwszego pełnego tygodnia sierpnia wskazuje, że zanotowana w minionym tygodniu cena była większa od ceny z poprzedniego sezonu o 206 złotych. Był to dość znaczący wzrost po dwóch spadkach z rzędu, a wynikał on po części z faktu, że przed rokiem ceny spadły o 40 złotych. Przed rokiem o tej porze średnia różnica cen rok do roku wykazywała minimalną zniżkę, o 4 złote – wyjaśnia Betlej.

Wobec poprzedniego sezonu z najważniejszych dla polskich turystów kierunków ponownie umocniła się Grecja ze średnim wzrostem ceny o 303 złote (poprzednio było to 262, 293, 320, 271, 264, 233, 230, 223 i 213 złotych) – zauważa autor. Największe zwyżki zanotowały Kreta (o 461 złotych), Rodos (o 396 złotych), Kos (o 292 zł), Korfu (o 246 zł) i Zakintos (o 243 złote), do których drugi raz od wielu tygodni nieco zbliżyło się dotychczas sporo tańsze niż w przed rokiem Chalkidiki, gdzie średnia cena była już wyższa rok do roku średnio o 61 złotych.

Rosły też ceny wakacji na Wyspach Kanaryjskich. Średnia były o 194 złote większa od zeszłorocznej (poprzednio było to 207, 274, 356, 408, 339, 337, 305, 284 i 257 złotych). Najwięcej wzrosła na Teneryfie - 267 złotych (poprzednio nawet o 327, 419, 520 i 601 złotych), a najmniej na Fuerteventurze - 121 złotych.

Z czwartej na trzecią pozycję ponownie powróciła Bułgaria, której cena wzrosła w porównaniu z poprzednim rokiem o 104 złote (poprzednio było to 78, 118, 136, 122, 141, 157, 180, 150 i 115 złotych).

Z trzeciej na czwartą pozycję na liście zwyżek cen rok do roku ponownie powrócił Egipt, a średnia cena była tam wyższa o 99 złotych niż przed rokiem (poprzednio: 125, 84, 129, 140 i 134 złote). Tym razem najwyższy był wzrost cen rok do roku w Marsa Alam – 232 złote. Słabiej wzrosła średnia cena na Synaju –średnio o 152 złote, a tańsza niż przed rokiem stała się Hurghada – o 61 złotych. Popytowi na Egipt nieco zaszkodziły kwietniowe zamachy na koptyjskie kościoły w północnym Egipcie, a w maju śmierć polskiej turystki w szpitalu w Marsa Alam.

Piątą pozycję na liście zwyżek zajmowała Turcja. Średnia cena po ostatnich zmianach była tam wyższa niż przed rokiem o 88 złotych (poprzednio o 60, 79, 147, 99 i 90 złotych). Relatywnie atrakcyjnym cenom wycieczek do Turcji nadal sprzyja słaby popyt na ten kierunek w Europie zachodniej. To bardzo sprzyjająca sytuacja dla materialnie słabiej sytuowanych turystów z Polski – komentuje Betlej.

Wezyr spuścił najmocniej

Porównanie zmiany cen rok do roku u głównych organizatorów turystyki wskazują, że biurami o wyraźnie mniejszym niż przeciętny wzroście średniej ceny (teraz jest to 206 złotych) były w minionym tygodniu biura podróży Coral Travel Wezyr Holidays i Exim Tours ze wzrostem o 120 złotych oraz Sun&Fun, w którym cena wzrosła średnio o 135 złotych. Niewiele mniejszy wzrost ceny rok do roku - około 190 złotych od wymienionej przeciętnej - prezentuje Neckermann Polska, ale jego oferta była relatywnie droga przed rokiem. Po ostatnich podwyżkach wzrost w granicach średniej wykazuje oferta biura Itaka, a w pozostałych dużych biurach zwyżki średnich cen przekraczały już przeciętną i mieściły się w granicach 255 - 380 złotych – opisuje ekspert.

W liczbie najmniejszych cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 24 kierunkach, w trzech kategoriach hoteli, po ostatnich zmianach w biurze Itaka, czołówka stała się bardziej wyrównana . Wprawdzie Itaka zachowała pozycję lidera, ale z nie tak wysoką jak poprzednio (37) liczbą 22 najbardziej atrakcyjnych ofert, i wyprzedzoła Coral Travel Wezyr Holidays i Rainbow (20 i 19 takich ofert).

Spośród mniejszych organizatorów dużą liczbę tanich ofert miały Net Holiday (14) i Prima Holiday (6).

Źródło wykresów, map i tabeli: Traveldata

Ostatnie zmiany są zbieżne z sytuacją z zeszłego sezonu, a pierwsza szóstka organizatorów była przed rokiem pod tym względem taka sama, z tą różnicą, że Grecos Holiday oferował wówczas relatywnie jeszcze mniejsze ceny. Z tego można próbować wyciągać wnioski, że z zakupem „greckich wakacji" warto się spieszyć, bo zwlekanie może oznaczać mniej korzystne ceny – komentuje Betlej.

W tanich liniach spadki

Po ostatnich dwóch zwyżkach średnie ceny przelotów na kierunkach turystycznych wobec ostatniego zestawienia w Ryanairze z wylotami w badanym okresie (7-13 sierpnia), zanotował umiarkowany spadek - z 780 do 752 złotych, czyli o 3,6 procent.

Spadek odnotowano zarówno na kierunkach kanaryjskich - z 945 do 924 złotych, o 2,2 procent - jak i na pozostałych kierunkach - z 741 do 712 złotych, czyli o 3,9 procent. Największe zniżki cen przelotów miały miejsce z Warszawy do Faro i na Sycylię – średnio o 225 i 195 złotych, a zwyżki z Katowic na Korfu – o 180 złotych.

Średnie ceny w Wizz Airze po dwóch kolejnych zniżkach i stagnacji ponownie spadły, tym razem o 52 złote, z 893 do 841 złotych, czyli o 5,8 procent. Najbardziej staniały rejsy z Katowic na Sardynię – o 260 złotych, a zdrożały z Warszawy do Alicante i na Cypr– o 190 i 140 złotych.

Rok do roku średnia cena w Ryanairze na kierunkach turystycznych, mimo ostatniego niedużego spadku, stała się większa od tej sprzed roku i wyniosła 764 złotych wobec 746 złotych przed rokiem, czyli była większa o 2,4 procent. Średnia cena przelotu na Wyspy Kanaryjskie była mniejsza o 140 złotych (13,2 procent) i wyniosła 924 wobec 1064 złotych przed rokiem. Na pozostałych kierunkach wzrosła natomiast rok do roku z 677 do 761 złotych, a zatem o 12,4 procent. Najwięcej rok do roku zwyżkowały ceny rejsów z Katowic i z Warszawy na Korfu - o 360 i 320 złotych, a spadły na połączeniach z Warszawy do Lizbony i z Wrocławia na Teneryfę - średnio o po 310 złotych.

W Wizz Airze średnie ceny były wyższe od poziomu ubiegłorocznego o 113 złotych. Najbardziej rok do roku zdrożały rejsy z Warszawy do Lizbony – o 465 złotych, a spadały z Katowic do Barcelony - o 220 złotych – opisuje prezes Traveldaty.